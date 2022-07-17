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為籌兒大學學費打零工　陸56歲爸「熱衰竭身亡」工地負責人全神隱

▲▼為籌兒大學學費打零工　陸56歲爸「熱衰竭身亡」工地負責人全神隱。（圖／翻攝微博）

▲王建祿下班回家路上突然倒地。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

陝西省西安市56歲建築工人王建祿為了籌措兒子的大學學費，非常努力的在工地工作，但5日下班回家的路上，他卻突然因中暑昏倒，送醫搶救後不治身亡。王建祿的女兒指出，父親病倒當天，在高溫環境工作了9個小時，但卻因未簽勞動合約，難以認定勞動關係，無法被認定工傷，現在更聯繫不上工地負責人，「問誰都說不知道，不關他的事。」

根據《南方都市報》報導，王建祿在工地下班之後，走到西安國際醫學中心附近的十字路口時，突然倒在地上，路人叫了救護車之後，王建祿被送到西安市長安區醫院搶救，但仍不幸在隔天不治身亡。

西安市長安區醫院24小時內入院死亡記錄顯示，王建祿「突發心跳驟停」，經30分鐘積極搶救，於2022年7月6日2時10分宣告臨床死亡，死亡診斷為多臟器功能衰竭（心、腦、肺、腎、血液）、熱射病（熱衰竭）。

王建祿的女兒說，父親身亡之前，在高溫、高濕度的環境下工作了9個小時，但由於是當天才接的零工，沒有簽署勞動合約，很難被認定是工傷，也很難申請到賠償。

▼醫院的死亡記錄。（圖／翻攝微博）

▲▼為籌兒大學學費打零工　陸56歲爸「熱衰竭身亡」工地負責人全神隱。（圖／翻攝微博）

王建祿的女兒提到，父親還未滿56歲，是家裡最主要的經濟支柱，但去年的工資一直被拖欠，催了很多次後，老闆給他寫了一張承諾2022年6月30日前付清工資款的欠條，但到期沒有兌現。

王建祿的女兒表示，「爸爸之前都是在固定的工地打長期工，但現在一直拿不到錢，說打零工當天就能結工資，他才去的。」

王建祿的女兒更說，弟弟今年參加了高考，即將成為一名大學生，爸爸就是想掙些現錢為弟弟上大學做準備。

王建祿的女兒指出，事發之後，他們試圖尋找工地負責人協助，但卻完全聯繫不上，「在完全聯繫不上，問誰都說不知道，不關他的事，也不知道找誰負責。」

對於此事，西安市高新區管委會工作人員表示，管委會已與家屬初步溝通，目前正前往該工程項目所在地進一步了解情況，將會督促事情的解決。

▲▼為籌兒大學學費打零工　陸56歲爸「熱衰竭身亡」工地負責人全神隱。（圖／翻攝微博）

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