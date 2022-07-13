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大陸 大陸焦點 特派現場

活活被熱死！　成都醫院罕見連3「熱射病」送醫亡

▲▼夏天,天氣熱,陽光,太陽,熱,海邊,中暑。（圖／翻攝自pixabay）

▲成都華西醫院連續收治三名熱射病患者，十分罕見。（圖／翻攝自pixabay）

記者任以芳／綜合報導

七月盛夏，大陸多地出現連日的高溫預警，各地出現 熱射病（Heat Stroke），最嚴重情況是內臟如同被煮沸一樣。四川大學華西醫院連續收治3名中暑轉診病人，其中一人多器官衰竭，在轉診時發生呼吸心臟驟停，雖經全力搶救，但最終不幸去世。

根據陸媒《紅星新聞》報導指出， 四川大學華西醫院急診科副主任余海放表示，7月10日13點、14點和19點，陸續送來了3位熱射病患者。同一天接診多名熱射病患者的情況，過往在華西醫院急診非常罕見。

四川大學華西醫院急診科副主任余海放表示，其中一位病情嚴重的患者發病後數小時就發生多臟器衰竭、消化道等全身多部位出血等危急情況，轉院至華西醫院後很快出現呼吸心跳驟停，全力搶救後死亡。

▲▼工地,房產,房地產,建築,工人。（示意圖／Pixabay）

▲大陸各地「熱射病」患者都是戶外工作者。（示意圖／Pixabay）

另外，浙江麗水也發生一樣情況，一名49歲的男性患者在車間工作時突然昏倒，入院時體溫40.7℃，已經休克，多臟器功能衰竭並伴有彌散性血管內凝血，經過31個小時搶救去世。該院近一周也接診3名熱射病患者，一名70歲女性在家沒注意防暑，午睡時出現高熱、意識模糊，送醫時體溫達42.5℃，多臟器衰竭，至今搶救。

江蘇省中醫院昨12日也有一名37歲的裝修工人連續工作4小時後，頭暈、頻繁嘔吐，被確診為熱射病。據了解，這是今年南京首例熱射病患者。

此前，河南一名工人在40度高溫下工作兩小時後昏迷，送醫急救後體內高溫達42.3度，內臟如被煮過，最後診斷也是「熱射病」。

據了解，「熱射病」又稱為重症中暑，是一種非常凶險的急症，死亡率非常高，可達40%至50%，對於50歲以上的人，死亡率甚至達到70%左右。

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