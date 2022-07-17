麻將「筒子場」藏身偏僻道路鐵皮屋　警凌晨攻堅破門逮32人

▲警方持搜索票破門攻堅查獲麻將筒子賭場。（圖／楊梅警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市新屋區一處偏僻產業道路鐵皮屋遭檢舉經營職業賭場，楊梅警分局獲報後由偵查隊派員監控蒐證，16日凌晨執行攻堅，當場查獲負責人57歲許姓男子及工作人員張姓(21歲)、曾姓(24歲)男子以及29名賭客，並查扣賭資、抽頭金85萬餘元、賭具、點鈔機、無線電、監視器等證物，全案依賭博罪嫌移送偵辦。

▲▼查獲賭場監視器及賭客。（圖／楊梅警分局提供）

楊梅警方表示，該間麻將推筒子職業賭場藏身在產業道路一間鐵皮屋內，由於該地點偏僻，賭客進出頻繁也不易遭人察覺，警方日前接獲情資，經過多日的跟監蒐證，發現確實有不明人車頻繁出入、明顯有可疑之處，於昨日凌晨持桃園地方法院核發之搜索票結合刑大偵二隊、桃園市警局保安警察大隊霹靂小組執行攻堅前往攻堅查緝。

▲▼查獲麻將賭具及賭具資。（圖／楊梅警分局提供）

警方於現場查獲負責人、荷官、現場工作人員及29名賭客共32人，並查扣賭資現金新臺幣84萬元、抽頭金現金新臺幣1萬7,000元、賭具(麻將40顆)、骰子、點鈔機、監視器及無線電等物品。經警方偵訊後將許姓負責人、張姓及曾姓工作人員依賭博罪移送桃園地檢署偵辦，另29名賭客則依違反社會秩序維護法裁罰。