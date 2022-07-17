卡娜赫拉的小動物限定店登場！粉紅兔兔巨型公仔　3打卡點一次看

▲《卡娜赫拉的小動物和菓甘味処》期間限定店，將於7/20在大直「新娛樂動漫特區」登場。（示意圖／新娛樂動漫特區提供）

記者林育綾／綜合報導

卡娜赫拉粉絲必追！《卡娜赫拉的小動物和菓甘味処》期間限定店，將於7/20在大直「新娛樂動漫特區」登場，除了有超萌Ｐ助與粉紅兔兔桃子公仔、巨型糖果罐扭蛋機，更參照日本和菓子店家，打造全新造型Ｐ助與粉紅兔兔和菓子屋，除了打卡點還有周邊讓粉絲一次蒐羅。

《卡娜赫拉的小動物和菓甘味処》期間限定店必拍3大打卡點，門口將有醒目的惡鬼P助，還有化身可愛桃子的粉紅兔兔公仔迎接粉絲；接著第2站來到「巨型糖果罐扭蛋機」，好玩又好拍；第3站來到全新造型的P助與粉紅兔兔和菓子屋，造景參照日本和菓子店家門口和菓子屋，讓粉絲一秒置身日本。

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▲▼限定店也有防疫物品相關周邊。（圖／新娛樂動漫特區提供）

期間限定店也推出超過多款超萌新品，包括印有變身各式日式甜點的P助跟粉紅兔兔「卡娜赫拉的小動物和菓子口罩」，還有卡娜赫拉的小動物和菓子麻糬布偶吊飾，以及防疫必備「卡娜赫拉的小動物隨身噴瓶」，筆記族或學生族也不能錯過「卡娜赫拉的小動物和菓子公仔四色筆」。

▲▼期間限定店也推出超過多款超萌周邊。（圖／新娛樂動漫特區提供）



喜歡下廚動手DIY的人，也可收藏「卡娜赫拉的小動物和菓子糕點模具」，做出最吸睛可愛的P助與粉紅兔兔造型甜點；同時還有野餐墊、隔熱手套、木杯墊、吸水陶瓷杯墊、餐盤等。而活動期間只要到店完成粉絲頁按讚分享，就送限量和菓子磁鐵，只送不賣；另單筆發票金額滿$499，再送新款限定版紙膠帶。

▲2022全新企劃推出台灣首次「我不是胖虎週年展」松菸登場。（圖／主辦提供）

另外，台灣首次「我不是胖虎週年展」在松山文創園區登場，面積擴達200坪，展覽還將作者不二馬大叔日常工作檯面公開曝光，彷彿搭上時光機回到2017年，置身在他的工作室，不僅可以一探胖虎的誕生過程，還能透過手稿一筆一畫的線條，感受到作者細膩的表現出東北虎的表情及生命力。

▲展覽內還打造100坪台式柑仔店主題商店免費入場。

無論是水墨風格「猛虎下山」系列，還是經典的「胖且生氣」都能看到，展覽集結上百張的不二馬大叔手稿完整曝光，並打造100坪台式懷舊柑仔店風格主題商店，彷彿回到了1970年代的台灣眷村，超過千項Q萌胖虎和小虎周邊，準備攻陷鐵粉日常，商店可免費入場。

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