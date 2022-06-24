台灣首次「我不是胖虎」大型展覽！200坪展區、百坪柑仔店攻陷鐵粉

▲2022全新企劃推出台灣首次「我不是胖虎週年展」松菸登場。（圖／主辦提供，下同）

記者林育綾／台北報導

萌翻虎年的「我不是胖虎」快閃店在全台各地大受好評，2022全新企劃推出台灣首次「我不是胖虎週年展」，面積擴達200坪，無論是水墨風格「猛虎下山」系列，還是經典的「胖且生氣」，更集結上百張的不二馬大叔手稿完整曝光，並打造100坪台式懷舊柑仔店風格主題商店可免費入場！

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▲2022全新企劃推出台灣首次「我不是胖虎週年展」松菸登場。



插畫家不二馬大叔以獨特的國畫漫畫風格，創作出一隻看起來營養過剩、經常掛著冷淡的表情，卻一不小心就會出洋相的大臉東北虎，受到許多貓奴和粉絲喜愛。展區也介紹胖虎的檔案，中文名是「趙鐵柱」、俄文名字Alexander（亞歷山大）。

▲▼展區也介紹胖虎的檔案，中文名是「趙鐵柱」。

▲不二馬大叔以獨特的國畫漫畫風格創造胖虎，展覽也集結上百張手稿。

從早期的「胖虎」到近期的「水墨猛虎系列」，展覽集結上百張不二馬大叔手稿，還將日常工作檯面公開曝光，彷彿搭上時光機回到2017年，置身在不二馬大叔的工作室，不僅可以一探胖虎的誕生過程，還能透過手稿一筆一畫的線條，感受到作者細膩的表現出東北虎的表情及生命力。

▲2022全新企劃推出台灣首次「我不是胖虎週年展」松菸登場。（圖／主辦提供）

其中以萌趣、搞笑的手法，結合國畫文化與西方藝術，讓胖虎搖身一變成了世界著名肖像畫的主角，如《虎之自畫像》、《戴珍珠耳環的老虎》、《創造胖虎》、《吶喊的虎》，不僅保留了名畫原有的風格，胖虎的加入多了一番趣味，無違和的樣子讓大家看了就會心一笑，直呼萌度爆表！

▲以萌趣、搞笑的手法，結合國畫文化與西方藝術，讓胖虎搖身一變成了世界著名肖像畫的主角。



另外像是超高人氣的「一切皆可胖虎」、「百變胖虎」系列公仔，圓滾滾的身材再搭配搞怪表情，變身成各種動物卻合理可愛，一群反差萌的「胖虎」，讓粉絲一不小心控制不住抱上去。展區還特別打造一區聊天室，讓粉絲可以跟胖虎近距離互動聊天，再向胖虎許下願望。

▲▼展區還特別打造一區聊天室，讓粉絲可以跟胖虎近距離互動聊天。

展覽內還打造100坪台式柑仔店主題商店免費入場，一走進彷彿回到了1970年代的台灣眷村，超過千項Q萌胖虎和小虎周邊，準備攻陷鐵粉日常。從生活小物到潮流搭配，還有破百樣展覽限定的獨家商品、各種粉絲許願敲碗的周邊，也都在此一一實現，一個不注意就可能會買到想剁手。臨走前，也不能錯過「胖且生氣燈燈燈」，觀眾可花300元哄胖虎開心，試試手氣，還能拿到物超所值的大禮。

▲臨走前，也不能錯過「胖且生氣燈燈燈」。

▲▼展覽內還打造100坪台式柑仔店主題商店免費入場。

「我不是胖虎週年展」6/24-9/18在台北「松山文創園區」北向製菸工廠舉行，目前預售票為180元，現場全票200元、愛心票100元，未滿3歲兒童可免費入場；其中百坪台式柑仔店可以從西向走廊免費入場。

▲「我不是胖虎週年展」6/24-9/18在台北「松山文創園區」舉行。



另，日本最萌倉鼠，由知名插畫家GOTTE創作、IG粉絲超過40萬的《助六の日常》快閃店也即將登陸台灣！包括全台首次現身1米高的助六立體公仔、滿滿向日葵區等3大超萌打卡區，更獨家推出超過30項原創系列週邊，7/1-7/31 在誠品生活南西1F戶外區登場。

▲《助六の日常》快閃店登陸台灣，打造全新3大打卡點。（圖／主辦提供）