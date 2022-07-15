顏若芳怒控「兲千房客」求償30萬　法官查出「王八千」結局出爐

▲顏若芳(右)不滿備用「兲」嘲諷性騷擾，老師雞何景榮解釋「兲千」是王定宇(左)網路綽號。（合成圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

民進黨台北市議員參選人顏若芳，不滿「老師雞」何景榮在臉書粉專上，以「兲(讀音：天)千房客」、「這個穴沒用了」等言論，暗示、嘲諷她與人性交易，已經構成性騷擾，提告要求何景榮賠償30萬元。何辯稱，「王八千」是立委王定宇的網路綽號，不是在講顏若芳。台北地院審理認為，這些言論沒有性暗示或隱喻性器官，屬適當評論，15日判顏求償敗訴。

2021年3月9日起，國內各媒體陸續報導王定宇和顏落芳同居疑雲，後來兩人澄清，只是分租房間，顏以每月8000元分租1間房間給王定宇。2022年1、2月間，何景榮陸續在「老師雞」臉書粉專上發表P圖或留言，「兲千早餐坊」、「兲千炮」、「想吃八千含稅早餐，也想被顏若芳摸頭」，「顏若芳都吃的精…津津有味！？」

顏若芳認為，其中1張含有她頭像的香港殭屍電影截圖中，原本字幕寫著「這個穴沒用了」，「穴」字被刪除線劃掉，改加註「兲」；另外，「兲千房客」其實是以外觀、字型來在指「王八幹房客」，顯然何榮景把「兲」賦予強烈的性暗示，同時又暗指顏女有在進行性交易，這些言論都已經構成性騷擾，因此請求精神撫慰金30萬元，並在粉專連續30天刊登本案判決，以回復顏的名譽。

何景榮則辯稱，「王八千」是在同居疑雲事件後，王定宇在網路上的綽號，在搜尋引擎中查詢「王八」，系統會建議搜尋「王八千」，如果要查「王八千是誰」，就會看到很多與王定宇相關的搜尋結果。何景榮強調自己只是在評論王定宇和顏若芳的誠信，屬於合理政治性評論。

法官查閱字典中的「兲」，是「天」的古文，原有字義並非辱罵、貶低他人人格，審理後採信何景榮說法，認為顏若芳和王定宇是政治人物，是否擁有正直誠實品格，自然是公眾討論的層次，何景榮的言論會獲取讀者認同，用語雖然讓顏若芳心理不適，但言論沒有以性暗示，或是隱喻女性性器官等貶低顏若芳人格，或說顏從事性行為，屬於適當評論的一環，判決駁回顏若芳的求償。可上訴。