城市天然攝影棚！彭于晏、周迅都來過　跟著電影取景地遊廈門

記者蔡儀潔／廈門報導

「影視+城市」成為福建廈門的新名片，大陸電影界最盛大的「金雞百花電影節」更是長期落戶，廈門已經成為「城市天然攝影棚」，高峰時期每年有上百部影視劇在此拍攝，例如《瘋狂的賽車》、《西虹市首富》、《以家人之名》等等。

▲《瘋狂的賽車》片段 。（圖／翻攝自網易）

鎮邦路轉角

「鎮邦路轉角」可以說是廈門最經典的影視劇打卡地，2006年一部由黃渤主演的《瘋狂的賽車》上映後引發熱潮，票房達1億元（人民幣，下同，約新台幣4.5億元），當中80%以上的場景取自廈門老城區。

▲鎮邦路充滿生活氣息 。（圖／記者蔡儀潔攝）

電影中的單車比賽賽道就是「廈門體育中心-鎮邦路-思明東路-演武大橋」，當中的鎮邦路轉角爆火，不少遊客會來打卡拍照。記者實際來到現場，發現此處小商店、糖水店、小吃店林立，傍晚時分當地住戶坐在騎樓下聊天，充滿生活氣息。

▲▼ 電影中的沙坡尾呈現出傳統漁港文化和小清新風格相融合。（圖／記者蔡儀潔攝）

沙坡尾

沙坡尾從昔日的避風塢，成為如今廈門熱門打卡地，全靠影視劇帶動。由周迅主演的《我的早更女友》就曾在此取景，青春喜劇電影《快把我哥帶走》更是展現出沙坡尾嶄新的一面，呈現出傳統漁港文化和小清新風格完美融合。

官方也積極將沙坡尾轉型成「影視」熱門地。2019年成立了廈港沙坡尾影視拍攝地，成為了廈門影視拍攝地的第一站。

▲周迅主演的《我的早更女友》也是在廈門拍攝 。（圖／翻攝自網易）

鼓浪嶼

說起廈門，不得不提的就是鼓浪嶼，這裡有著「萬國建築博覽」美譽，獨特的建築風格備受遊客喜愛。彭於晏、馬思純主演的《第一爐香》便是在鼓浪嶼拍攝。導演許鞍華曾受訪表示，之所以選擇鼓浪嶼，是因為這裡多元文化交融的味道以及優雅舒緩的文化底色。

電影《第一次》同樣在鼓浪嶼取景，趙又廷和楊穎（Angelababy）第一次約會時躲雨的地方，就是內厝澳路459號的小洋樓。永春路14號的別墅則是電影《雲水謠》的取景地。

▲環島路沙灘 。（圖／記者蔡儀潔攝）

廈門推動「影視+城市」模式

中國電影家協會主席陳道明2019年4月宣佈，中國金雞百花電影節（金雞獎年份）未來5屆、10年正式落戶廈門市。這是該電影節首次長期落戶一個城市。

借此東風，廈門影視產業快速發展。截至2021年末，廈門共有影視企業2046家、總註冊資本91.6億元，其中，2021年新增350家、註冊資本26.1億元、投資額190.7億元。恆業影業、華策影視、正午陽光、中影華夏等一批頭部影視企業接踵而至，中國文化產業投資基金二期等國家級母基金及影視文化類基金相約而來。

據官方統計數據，截至2021年底，廈門影視拍攝基地已受理來廈拍攝報備的劇組共321個，累計帶動落地消費逾15億元（人民幣，下同，約新台幣67億元），還帶動了週邊文旅經濟產業鏈發展，例如酒店業、餐飲業等等。