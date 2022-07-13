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大陸 大陸焦點 特派現場

「九二共識」基礎推動兩岸交流　夏立言：進一步走向「求同尊異」

▲▼2022海峽論壇,國民黨副主席夏立言。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲國民黨副主席夏立言。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者任以芳、蔡儀潔／廈門報導

大陸第十四屆海峽論壇今（13日）在廈門舉行，中國國民黨副主席夏立言以預錄形式參與該論壇，他表示，民進黨執政無力進行兩岸溝通，無力解決兩岸人員互動往來所產生的實際問題。他也提出三點呼籲，國民黨將繼續在「九二共識」基礎上推動兩岸對話，堅持反台獨，由「求同存異」進一步走向「求同尊異」。

夏立言致詞時表示，細數自己陸委會主委期間，見證兩岸交流全盛時期，深刻體悟國民黨承先啟後、開創兩岸交流的重責大任。國民黨執政八年間，因兩岸從民間到官方有高度互信，創造多項成就，近年來兩岸關係卻漸趨緊張。夏立言在致詞中提出三點呼籲：

一兩岸過去已經達成的協議，一定要繼續執行和維護。最近看到兩岸經貿上陸續出現了一些事件，但似乎都沒有很好的協商和解決。必須讓「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」和「兩岸投資保障和促進協議」的機制和精神能夠運作與落實，保障兩岸的經貿合作交流能夠持續正向發展。

二要盡量克服困難，降低兩岸交流可能的不便和成本。新冠疫情發生至今已兩年多，隔離檢疫措施所造成的阻礙已經不容小覷。如果往返兩岸所需的長時間隔離，以及航點有限的情況長期存在，兩岸民間交流的意願和能力可能都會大幅受限。他也舉例，當年與國台辦前主任張志軍透過小三通，一起在金門相會達成多項共識，推動交流合作。

三追求和平，包括努力促進有利於兩岸和平的外在環境。兩岸破冰以來，中國國民黨一直堅持在捍衛民主自由、維護區域安全的同時，又能夠維繫兩岸和平穩定、推動兩岸經貿交流與繁榮的路線。相信這個方向，不只對台灣和大陸都有利，同時也符合世界上所有關切台海局勢各方的期盼，值得兩岸共同來堅持和維護。

夏立言強調，面對當前國際情勢和兩岸關係的新形勢，國民黨將恪守相關法律，遵循黨章、黨綱規定，延續過去八年期間的基本方針，在「九二共識」這個務實基礎上繼續推動海峽兩岸交往對話，堅持「反對台獨」、由「求同存異」進一步走向「求同尊異」。

▲▼ 2022海峽論壇,汪洋。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲ 2022海峽論壇。（圖／記者蔡儀潔攝）

海峽論壇會後，國民黨同步發表聲明指出，曾被民進黨稱為「糖衣毒藥」的ECFA，民進黨也始終不敢廢除，足見國民黨改善兩岸關係、創造交流成果的重要性。然而，當台灣人在對岸需要援助、台灣的農漁牧商品在大陸受阻、兩岸經貿依存度不降反升時，民進黨政府卻束手無策，無法維護台灣人民在對岸的權益。

國門黨指出，國民黨一貫秉持黨綱、黨章的規範，堅持與對岸做有原則的溝通，並推動民間往來交流，在守護中華民國民主自由生活方式的同時，也降低台海衝突風險，這才是對台灣人民最好的中道路線。

國民黨批評，蔡英文總統身為陸委會主委時，也曾以我方立場表述過一中各表的「九二共識」，如今卻唱和中共單方說法，以對岸觀點詮釋「九二共識」，讓人不解。呼籲民進黨不要無力與對岸溝通談判還阻礙民間交流，不要亂貼解決問題者政治標籤，不要閉關兩岸交流管道，傷害台灣人民權益。

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