同事恩怨8年才報仇不合理！高大成曝疑點...要警去查「這件事」

▲高大成認為幕後還有可能有更大的陰謀。（圖／翻攝自臉書）

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南投縣草屯鎮康建生技公司槍決式命案震驚全台，手法兇殘的槍手李鴻淵今（15）日在台中市某養生會館遭逮，當時身上還被搜出3把手槍和百顆子彈，並坦言自己和死者有「深仇大恨」。不過法醫高大成卻直言，「等8年才報仇」實在不合理，懷疑背後可能有幕後真兇！因為牛樟芝牽扯的巨大利益，才會教唆李男殺人。

兇嫌李鴻淵14日傍晚，趁康建生技公司下班時間，闖入廠區對包括倖存的公司老董賴敏男在內共5名受害者，一人一槍行刑式槍決轟頭，造成4人當場死亡、1人重傷。在逃亡21小時候，李男於今日下午2點多，在台中市北區中清路某養生會館遭警方逮捕，除身上火力驚人外，他遭押時還面帶笑容，對現場記者大喊自己是為報仇「我是報仇殺人」。

不過李嫌的動機讓高大成懷疑，他認為，雖然李男自述是因為8年前，和公司內部同事有恩怨才會動手殺人，但同事間的恩怨卻等到8年之後才來處理，這件事實在說不通，因此高大成認為，李嫌為宿怨尋仇很可能只是事件表面，背後可能有幕後黑手，尤其牽扯牛樟芝巨大利益，建議警方從金流著手調查。

康建生技的老董、槍擊案倖存者賴敏男又稱「台灣牛樟芝之父」，先前帶領研究團隊，成功研發牛樟芝子實體皿培技術，大大降低牛樟芝培育時間、成本，技術背後也牽扯龐大利益。

高大成因此認為，李男可能因為近年失業，加上和康建生技員工有宿怨，才會被幕後黑手收買，進而動手殺人；他建議警方，應調查李男是否有債務、前科，等方面進行調查，以便釐清他是否被收買，同時調查他的槍枝來源。

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