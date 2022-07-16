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李鴻淵槍擊奪4命　20年前曾痛毆身障鄰居…法官開罵：以強欺弱

南投槍擊案殺4人並造成1人命危的嫌犯李鴻淵，如今在刑事大隊問訊過後已出現悔意。（圖／方萬民攝）

▲南投槍擊案殺4人並造成1人命危的嫌犯李鴻淵，如今在刑事大隊問訊過後已出現悔意。

圖、文／CTWANT

南投縣草屯鎮本月14日傍晚，傳出有「牛樟芝之父」稱號的生技公司老闆，與員工共5人，遭到「行刑式爆頭槍擊」，最後造成4死亡1命危的慘劇。昨天（15日）警方循線在一間台中養身館抓到兇嫌李鴻淵，並查獲他身上的百發子彈與三把手槍。而李鴻淵在就逮身分曝光後，過去的前科陸續被起底，其實他早在20年前，就曾犯下傷害罪。當年他因為痛毆身障鄰居，法官當庭罵他「以強欺弱」，最後判處4個月有期徒刑。

根據判決書指出，李鴻淵在民國91年12月某日晚間，當時他因為要將車子停在邱姓鄰居住家前，進而與對方發生口角，李鴻淵很快就因為一言不合大暴走要打人，邱男見狀趕緊閃避，並緊急按鄰居門鈴想求助，但還是被李鴻淵強勒脖子，壓制在地上狂毆。

賴姓鄰居看到李鴻淵在打人，緊急將2人分開，並要邱男快回家拉鐵捲門避難。但當時已喝到醉醺醺的李鴻淵仍持續叫囂，狂踹鐵捲門，要邱男出來面對，態度非常兇狠又囂張。

儘管李鴻淵事後辯稱，是邱男先持鐵條打人，但他傷人事證明確，且鄰居是身障身分，因此他遭法官訓斥以強欺弱，事後還想狡辯卸責，相當不可取，最後依傷害罪，判處4個月有期徒刑，可易科罰金。

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