老公脖子有「草莓」！人夫吐出軌「心碎真相」　人妻聽完超掙扎

▲人妻發現老公被種草莓，他才坦承出軌。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

「種草莓」是愛的印記，但也可能變成出軌的證據。近日有位人妻表示，她發現老公脖子上有草莓，老公才向她坦承跟小三發生「身體連結」。老公還說，「結婚前他已經想過要分開」，讓人妻聽了很掙扎。

人妻近日在臉書社團《匿名公社》發文說，「在前幾天發現老公脖子上有草莓，當下我感到非常震驚，因為一直以來都很相信他。」因為老公平常表現正常，只有偶爾回家後抱怨上班疲累。人妻表示，她詢問事發經過，老公才說在5日跟小三有上床，因為他覺得結婚壓力很大，後悔跟人妻結婚。

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人妻表示，她一邊看著老公跟小三通訊軟體的對話紀錄，「一堆關心一堆與他的甜言蜜語攻勢對話以及鹹濕對話，我腦袋一片混亂。」老公說，他從今年3月就跟小三曖昧，最近才發生關係，雖然小三說沒有喜歡他，但還是給他照顧及溫暖。人妻指出，「我也問了那個關心跟照顧，不是我不能給予，而是你被這舉動沖昏了吧。」況且兩人已經結婚，現在人妻也懷孕了，老公跟小三能有什麼發展？

人妻說，老公承諾會當她的面親自跟小三斷絕關係，「他在當下我發現的那刻，他這樣告訴我，『婚前他已經想過要分開的念頭，但他不知道怎麼告訴我』。」讓她很掙扎不知道該怎麼辦。

此文曝光後，網友紛紛留言回覆「妳如果現在不果斷處理，以後將有無盡的外遇及流不完的眼淚等著妳，妳的人生真的要這樣走下去嗎」、「他做不到果斷，就換妳果斷吧」、「我姊姊跟她老公交往到孩子4歲一共7年，第1年就發現我姐夫有偷吃我姊姊原諒了，到後來7年他偷吃了7次沒被我們發現的不知道還幾次，社會局有6次的家暴紀錄還有一次沒報警的，直到最後一次我姊姊被打到快死了她自己才肯放手」。

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