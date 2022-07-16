「虧雞福來爹」林義豐宣布角逐台南市長！　再辦電音趴吸年輕選票

▲ 「虧雞福來爹」林義豐舉辦室內電音趴強勢回歸 。（圖／翻攝自Facebook／林義豐MarkLin）

記者詹宜庭／台北報導

2018年曾參選台南市長的伍彩集團總裁林義豐再度強勢回歸，16日下午在台南市南區舉辦千人室內電音趴，表示自己憑藉年輕人的支持，「宣布參選2022台南市長，誓言做台南市民最大的後盾，為年輕人出一口氣。」

截至目前，角逐下屆台南市長的參選人，包括民進黨現任市長黃偉哲、國民黨台南市議員謝龍介、無黨籍的成功大學法律系教授許忠信、台獨人士商滿生的孫女商毓芳，與有「虧雞福來爹」稱號的林義豐。

林義豐在台南虹韻文創中心，舉辦千人室內電音「強勢回歸趴」， 邀請國內著名DJ、選秀節目大嘻哈時代勝出的wannasleep、潤少，還有網紅「雪乳女戰神」郭鬼鬼擔任特別來賓，暢談青年世代議題，並宣布參選2022台南市長，誓言做台南市民最大的後盾，為年輕人出一口氣。

林義豐指出，4年來持續不斷關注台南的發展，看著台南的年輕人的薪資為六都最低，房價卻狂上漲，不忍心看他們畢業即失業，最後還買不起房，因此提出讓市民安居樂業的政見，盼年輕人能支持他參選。他也強調，「年輕人是當前社會較弱勢一塊，只有從政才能改變台南大環境，締造老中青三代安居樂業的城市。」