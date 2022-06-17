參選台南起手式　謝龍介「百廟祈福」第一站...參拜台灣首廟天壇

▲國民黨台南市長參選人謝龍介「百廟祈福」活動17日啟動，第一站參拜台灣首廟天壇，向玉皇上帝發「四大願」，為參選台南市長請命。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國民黨台南市長參選人謝龍介「百廟祈福」活動17日啟動，第一站參拜台灣首廟天壇，謝龍介向發「敬天」、「畏神」、「保境」、「安民」參選四大願，向玉皇大帝請命報告。

謝龍介指出，台灣首廟天壇正殿主祀玉皇大帝，是漢人信仰中位階最高的神明，每年正月初九，來天壇，拜天公，更是廣大台南鄉親的共同信仰經驗。謝龍介參選，發「敬天」、「畏神」、「保境」、「安民」四大願，必然要向玉皇大帝請命，向天公報告：「偉哲兄執政這些年，虧待台南長者，光是一筆老人健保費補助，無心無為，竟然淪為六都最爛」。

謝龍介說，他向玉皇大帝報告祈求疫情早日退散，讓百姓恢復正常生活外，他強調六都只有台南市未能補助長者健保費，他如果當選，台南市長者健保費826元都不用繳，如依付在孩子身上的健保費也一樣不用繳，這就是為民請命。

謝龍介緊接著參拜台灣府城隍廟，尊台南開府三百年多來的傳統，向城隍爺上香稟告，象徵陽間陰間，分而治之。城隍爺主掌審判，生前功過，身後算帳，「作事奸邪盡汝燒香無益，居心正直見我不拜何妨」，謝龍介表明清廉自持，肅貪揭弊，無愧立於城隍爺面前。

隨後前往祀典武廟，與大天后宮參拜，兩廟都是受冊封，納祀典的官廟，普濟殿則是謝龍介兒時成長的大廟，主祀池府千歲，相傳他為了拯救村民，吞食瘟神的瘟藥，因為痛苦難當，所以面色發黑，雙眼凸出，眉毛直豎。

謝龍介說，天壇到城隍，從武廟到天后，回到普濟殿，象徵「天地君親師」，人間正道走一遭，敬天法祖，忠君愛國，悲天憫人，懲惡揚善，是做人信條，是他問政原則，也是這次參選台南市長選舉的訴求。

▲台南市長黃偉哲，針對國民黨台南市長參選人謝龍介「百廟祈福」活動表示祝福。

台南市長黃偉哲針對國民黨台南市長參選人謝龍介「百廟祈福」活動表示，他對謝龍介議員的「百廟祈福」活動表示祝福，謝龍介能為國家為市民祈福都是好事，但他自己平常就有在拜廟祈福，平常就有在燒香，這4年來拜過的廟何止上千，他平時就有在燒香祈福，不會為特定的目的去拜廟，他平常就在做。

對於謝龍介開始展開參選台南市長的活動，黃偉哲指出，目前對他而言還是台南市政及防疫最重要，台南市確診人數比全國低3％，兒童確診低4％，這是醫護人員及全體市民的功勞，這是最重要的事。

對於謝龍介批評台南市對不起長者，連健保費之補助是六都最爛，黃偉哲回應指出，對老人的福利市府也很關心，這4年來市府投入的有形建設及無形福利都很多，重視老人福利也要兼顧年青人的未來，減少都市負債很重要，今年也增加1千元老人福利，未來在兼顧台南市財政及所有人的福利下，會逐步增加老人福利。