　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

參選台南起手式　謝龍介「百廟祈福」第一站...參拜台灣首廟天壇

▲國民黨台南市長參選人謝龍介「百廟祈福」活動17日啟動，第一站參拜台灣首廟天壇，向玉皇上帝發「四大願」，為參選台南市長請命。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲國民黨台南市長參選人謝龍介「百廟祈福」活動17日啟動，第一站參拜台灣首廟天壇，向玉皇上帝發「四大願」，為參選台南市長請命。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國民黨台南市長參選人謝龍介「百廟祈福」活動17日啟動，第一站參拜台灣首廟天壇，謝龍介向發「敬天」、「畏神」、「保境」、「安民」參選四大願，向玉皇大帝請命報告。

▲國民黨台南市長參選人謝龍介「百廟祈福」活動17日啟動，第一站參拜台灣首廟天壇，向玉皇上帝發「四大願」，為參選台南市長請命。（圖／記者林悅翻攝，下同）

謝龍介指出，台灣首廟天壇正殿主祀玉皇大帝，是漢人信仰中位階最高的神明，每年正月初九，來天壇，拜天公，更是廣大台南鄉親的共同信仰經驗。謝龍介參選，發「敬天」、「畏神」、「保境」、「安民」四大願，必然要向玉皇大帝請命，向天公報告：「偉哲兄執政這些年，虧待台南長者，光是一筆老人健保費補助，無心無為，竟然淪為六都最爛」。

謝龍介說，他向玉皇大帝報告祈求疫情早日退散，讓百姓恢復正常生活外，他強調六都只有台南市未能補助長者健保費，他如果當選，台南市長者健保費826元都不用繳，如依付在孩子身上的健保費也一樣不用繳，這就是為民請命。

謝龍介緊接著參拜台灣府城隍廟，尊台南開府三百年多來的傳統，向城隍爺上香稟告，象徵陽間陰間，分而治之。城隍爺主掌審判，生前功過，身後算帳，「作事奸邪盡汝燒香無益，居心正直見我不拜何妨」，謝龍介表明清廉自持，肅貪揭弊，無愧立於城隍爺面前。

隨後前往祀典武廟，與大天后宮參拜，兩廟都是受冊封，納祀典的官廟，普濟殿則是謝龍介兒時成長的大廟，主祀池府千歲，相傳他為了拯救村民，吞食瘟神的瘟藥，因為痛苦難當，所以面色發黑，雙眼凸出，眉毛直豎。

謝龍介說，天壇到城隍，從武廟到天后，回到普濟殿，象徵「天地君親師」，人間正道走一遭，敬天法祖，忠君愛國，悲天憫人，懲惡揚善，是做人信條，是他問政原則，也是這次參選台南市長選舉的訴求。

▲國民黨台南市長參選人謝龍介「百廟祈福」活動17日啟動，第一站參拜台灣首廟天壇，向玉皇上帝發「四大願」，為參選台南市長請命。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲，針對國民黨台南市長參選人謝龍介「百廟祈福」活動表示祝福。

台南市長黃偉哲針對國民黨台南市長參選人謝龍介「百廟祈福」活動表示，他對謝龍介議員的「百廟祈福」活動表示祝福，謝龍介能為國家為市民祈福都是好事，但他自己平常就有在拜廟祈福，平常就有在燒香，這4年來拜過的廟何止上千，他平時就有在燒香祈福，不會為特定的目的去拜廟，他平常就在做。

對於謝龍介開始展開參選台南市長的活動，黃偉哲指出，目前對他而言還是台南市政及防疫最重要，台南市確診人數比全國低3％，兒童確診低4％，這是醫護人員及全體市民的功勞，這是最重要的事。

對於謝龍介批評台南市對不起長者，連健保費之補助是六都最爛，黃偉哲回應指出，對老人的福利市府也很關心，這4年來市府投入的有形建設及無形福利都很多，重視老人福利也要兼顧年青人的未來，減少都市負債很重要，今年也增加1千元老人福利，未來在兼顧台南市財政及所有人的福利下，會逐步增加老人福利。

►惠而浦除濕機超優惠價！設定濕度、室內更舒服

►穿上秒變瘦！纖腰、提臀、沒小腹就靠它

ET快訊
獨／黑心快篩劑內幕追蹤　揭弊「吹哨者」是他！
台北最頂滷肉飯是哪家？網大推這間
震撼！拚到「雙腳指甲剝落」照片曝　陳彥博讓萬網跪了
北市狠雇主逼女看護「吃狗屎、熱水燙身」　她牙齒斷裂逃出求救
輪胎店火場溫度破千！屍體與鋼筋「扭在一起」　40分鐘才尋獲7
快訊／金管會鬆口：保戶先被匡列隔離才確診　「同一天也應理賠」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台15線長年未翻修　立委爭取經費重鋪...確保用路人安全

竹市「樂活自行車Plus　跨竹苗親子挑戰賽」　6／17晚間開放報名

彰化+4314！民眾解隔11天快篩「還是陽」　衛生局：傳染力不大

新竹市副市長沈慧虹慰勞中山分隊　致贈加菜金6萬元

雲林縣政府獲贈10部手持式超音波　偏鄉醫療將邁入新紀元

台東+571！今增3死　縣府籲持續做好防疫規範

「清冠一號」黑市價漲到5千　屏縣議員請命「讓民眾自行購買」

參選台南起手式　謝龍介「百廟祈福」第一站...參拜台灣首廟天壇

台東偏鄉老爸奶媽開巴士　共同守護部落最後一哩的幸福

AED電擊貼片成功救回53人　台中議員以亡妻名義捐百萬

弟弟一把火帶走8至親　哥哥穿隔離衣靈堂痛哭

孩童狂求救3度喊媽媽！　輪胎行大火現場影片曝

塞奶阿金跟爸擠吊床！　秒翻車破大洞摔地板QQ

逆子無情縱火奪8人命！　長媳胞妹哭：會死刑嗎

為了洗碗吵架！燒死8家人　輪胎行二兒子縱火輕傷送醫

柯以柔離婚勝訴！首露面泛淚　遭前夫騙學歷：別塑造我愛錢

竹市輪胎行深夜大火釀8死！ 二兒子跟家人吵架縱火燒全家

粿粿和老公范姜彥豐一起洗澡　見妊娠紋險落淚...爆笑真相小S傻眼

逆子縱火燒全家！一家三代8人亡　新竹輪胎行大火全紀錄

輕搔嘴邊就自己饋上頭　美貓瞇眼躺好超會撒嬌

台15線長年未翻修　立委爭取經費重鋪...確保用路人安全

竹市「樂活自行車Plus　跨竹苗親子挑戰賽」　6／17晚間開放報名

彰化+4314！民眾解隔11天快篩「還是陽」　衛生局：傳染力不大

新竹市副市長沈慧虹慰勞中山分隊　致贈加菜金6萬元

雲林縣政府獲贈10部手持式超音波　偏鄉醫療將邁入新紀元

台東+571！今增3死　縣府籲持續做好防疫規範

「清冠一號」黑市價漲到5千　屏縣議員請命「讓民眾自行購買」

參選台南起手式　謝龍介「百廟祈福」第一站...參拜台灣首廟天壇

台東偏鄉老爸奶媽開巴士　共同守護部落最後一哩的幸福

AED電擊貼片成功救回53人　台中議員以亡妻名義捐百萬

台15線長年未翻修　立委爭取經費重鋪...確保用路人安全

航空業大缺工！身障人士等不到人幫　自行下機「摔落手扶梯慘死」

竹市「樂活自行車Plus　跨竹苗親子挑戰賽」　6／17晚間開放報名

「五星連珠」真的來了！　百多年一見天文奇景預言爆發大事

保了防疫險！他曝好友「期待確診賺錢」　過來人曝「絕望」過程勸世

彰化+4314！民眾解隔11天快篩「還是陽」　衛生局：傳染力不大

新竹市副市長沈慧虹慰勞中山分隊　致贈加菜金6萬元

《大學生》男星打氣納豆挨酸「好假喔」！　不爽反擊網幫腔：閉嘴

搶救石斑魚！農委會推內外銷措施、空運每公斤補貼最高90元

LPL開季擺爛仔晴天坐板凳…Maple喜聞怒噴：早該把那＊ban掉

女乘客露屁股蛋「蓋衣躺男友腿」　他搭高鐵PO照喊冷！5千人怒炸

地方熱門新聞

台中男停車險喪命！頭伸車外慘被車門夾頸

名有「新、明」者　逛新明二手市集享好康

桃園慶黃埔建軍建校　軍系為呂玉玲抱不平

羅智強「祈福走桃園」　看見台灣民主危機

雲林12-17歲學生BNT校園集中接種...6／30前可完成

澎湖400年古井　國產局竟控「竊占國有地」

小黃南迴公路撞護欄　警民徒手搬車畫面曝光

新北國旅振興首發　金山漫遊2天1夜價999

「銅板快閃夠購go」新永華夜市熱鬧首發

身分證拿出來！台中人玩馬拉灣、探索樂園299元　畢業生玩劍湖山399元

成美文化園區推「紫薇花季x盛開的愛情故事」活動

阿里山公路驚見無人機車奔馳

黃偉哲聲援優質台南石斑魚養殖業

崑山科大吳寶春烘焙學院贈特色麵包

更多熱門

相關新聞

謝龍介、蔡宗豪同框直播談就業

謝龍介、蔡宗豪同框直播談就業

6月是畢業季，台南市長參選人謝龍介及中西區、北區市議員參選人蔡宗豪，16日晚上在17LIVE直播，探討畢業轉職「南」不難，與青年交流就業、薪資等話題，引發熱烈討論，首次開播熱度衝12萬。

控謝龍介散布黑函　台南經發局長陳凱凌提吿

控謝龍介散布黑函　台南經發局長陳凱凌提吿

綠營推他出馬　張善政非穩贏

綠營推他出馬　張善政非穩贏

台南議會成選舉戰場　經發局長將提吿自清

台南議會成選舉戰場　經發局長將提吿自清

謝龍介爆他涉及財色　經發局長四點聲明喊冤

謝龍介爆他涉及財色　經發局長四點聲明喊冤

關鍵字：

參選台南市長起手式謝龍介百廟祈福天壇

讀者迴響

熱門新聞

新婚男警帶同事回家作客　老婆被睡3次崩潰了

快訊／吳宗憲父病逝！享耆壽90歲

火燒輪胎行8死　護樹老娘：住這房是不留活路

陽光射箭好手火場護姪身亡　未婚夫現身靈堂

梁云菲羞認見男友2次就約進房！

輪胎行長子1人獨拜8至親　親屬靈前崩潰痛哭

媳夾菜婆婆秒制止　公公神回一句嗆爆

7歲兒早上畢典！晚上陳彥翔親手燒死他

台南妻刺殺家暴夫　法院駁回聲押「無保釋放」

裝冷氣「危險施工7000元」！他再問一間：免費裝

輪胎行大火妹護姪兒亡　IG一心願曝

澆花水槍射眼　7歲男童眼珠歪掉「瞬間消失」

李㼈18歲絕美女兒要上大學了！

6歲幼女招魂「找不到路」擲筊10分鐘叫不回

派出所夜間傳槍響！警局高官來督勤

更多

最夯影音

更多
弟弟一把火帶走8至親　哥哥穿隔離衣靈堂痛哭

弟弟一把火帶走8至親　哥哥穿隔離衣靈堂痛哭
孩童狂求救3度喊媽媽！　輪胎行大火現場影片曝

孩童狂求救3度喊媽媽！　輪胎行大火現場影片曝

塞奶阿金跟爸擠吊床！　秒翻車破大洞摔地板QQ

塞奶阿金跟爸擠吊床！　秒翻車破大洞摔地板QQ

逆子無情縱火奪8人命！　長媳胞妹哭：會死刑嗎

逆子無情縱火奪8人命！　長媳胞妹哭：會死刑嗎

為了洗碗吵架！燒死8家人　輪胎行二兒子縱火輕傷送醫

為了洗碗吵架！燒死8家人　輪胎行二兒子縱火輕傷送醫

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面