她聲援蔣萬安！嗆高嘉瑜小孩鬥嘴　「全台最記得她專長就是唱歌」

▲高嘉瑜。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

民進黨立委高嘉瑜加入台北市長參選人陳時中競選團隊遭網友譏「反串」，國民黨台北市參選人蔣萬安也酸，總幹事可能要費心；高知情後，反擊蔣端不出政見、競選團隊架構，民調也原地踏步，只看到送花給婆媽、在公園跳舞。對此，國民黨台北市議員游淑慧回擊高嘉瑜，台灣民眾最記得高嘉瑜的專長就是唱歌，民進黨這次攻擊，真像小孩子在吵嘴鬥舌；游也批，陳時中參選3天競選團隊就組成，代表陳早就心無防疫。

高嘉瑜先前數次為防疫批評陳時中，如今出任陳時中競選總部副主委兼分區總督導，遂被網友譏諷是反串。蔣萬安受訪也說，綠營內部當然會有人持不同意見，總幹事可能要多費心。高嘉瑜知情後，反嗆蔣萬安「萬安王子」，5月25日被提名後，競選團隊架構端不出來、一個像樣的政見都看不到，只看到送花給婆媽、在公園跳舞，竟還有閒情逸致對別人酸言酸語，相較下，陳時中被提名至今短短3天，競選團隊各就各位、政策小組立刻成立。

「看來萬安王子應該是覺得選舉就是砸重金找百萬級攝影師拍帥帥的王子形象照，再放個不知所云的數學符號就行了？」高嘉瑜也說，難怪蔣萬安民調原地踏步，「只有萬安王子還停留在1998年馬英九選台北市長那套！看來萬安王子的總幹事也不用費心了」。

對此，游淑慧則透過臉書回擊高嘉瑜，「一個男人離婚以後，為什麼能很快又就準備好下一場婚禮呢？理由很可能就是他『婚內出軌』。陳時中參選3天，競選團隊就快速組成，只代表陳早就「心無防疫」，偷偷準備參選，也難怪台灣今年的防疫成績這麼糟糕。

游淑慧說，競選架構快？每個立委分封官位而已，找個高雄立委管碧玲來做台北政策召集人，也是瞎爆了，台北的立委負責唱歌，高雄的立委負責政策，「我更好奇，那誰負責募款呢？誰負責網軍？」

對於高嘉瑜酸只看到蔣萬安在公園跳舞、送花給婆媽，游淑慧說，「這也讓我噗哧一笑。」整個港湖、甚至台灣民眾最記得高嘉瑜的專長就是唱歌、唱歌、唱歌，而剛好大家最記得陳時中的也是唱歌，或許再加上「乾杯」；昨天高嘉瑜才說要和陳時中用唱歌來征服選民，「我還覺得用他們怪招救選情，也是不錯的另類想法」。

至於蔣萬安被高嘉瑜酸民調原地踏步，游淑慧表示，民進黨哪來的自信，三個候選人裡面，只有蔣萬安沒有行政資源，而陳時中掌握幾千億的預算以外，還強迫全國每天看他一次，但最後民調居然還輸給台北市副市長黃珊珊，「看來以後要改唱梁靜茹的勇氣！」。

游淑慧開嗆，這一次民進黨對蔣萬安的攻擊，真像小孩子在吵嘴鬥舌。