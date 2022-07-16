蔣萬安53天vs.陳時中3天　吳思瑤轟「萬安王子」空洞沒能力

▲國民黨台北市長參選人蔣萬安選舉團隊至今尚未透露組織架構消息。（圖／蔣萬安辦公室表示提供）

記者詹宜庭／台北報導

九合一大選倒數4個月，台北市長藍綠參選人日前終於底定，剛拍板的陳時中競選團隊連日陸續就位，但已宣布參選多時的蔣萬安選舉團隊則仍無消息，蔣萬安強調目前依既有的節奏和步調跑選舉，未來時間一到就會公布。對此，陳時中競選總幹事吳思瑤16日在臉書發文狠嗆，「蔣萬安的53天與陳時中的3天，誰虛誰實，高下立判。」

提到競選團隊，吳思瑤說，媒體不約而同把「陳時中競選團隊迅速到位」與「蔣萬安起跑大半年還沒有組成團隊」相比，沒比較不知道，蔣萬安被問及人事佈局，直到今日還在打太極拳。她認為，「明眼人一眼就看出蔣萬安的團隊空洞，而他口中所謂的『有一定的節奏』、『很快也會公布』只是突顯了沒團隊的事實，甚或是沒能力組團隊的真相。」

吳思瑤批評蔣萬安沒團隊、沒能力外，還表示蔣萬安另有一「虛」，就是「沒政策」。吳思瑤指出，從5月25日正式宣布參選以來，蔣萬安從未端出任何讓人有記憶點的政策方向，除了這幾天比較熱議的「恢復發放1500元敬老津貼」，但也只是跟風市議會多年來的要求，並非什麼創見新舉。「參選53天，沒有政策論述，只是跑行程搏感情，沒能力提政策，也太小看台北市民對市長格局的要求。」

吳思瑤說，蔣萬安憑恃身分光環踏入政壇，一帆風順坐上王子寶座，眾星拱月獲得國民黨的市長提名，民調確實也一度獨領風騷。但選市長與選立委大不相同，政治畢竟需要專業與經驗的累積，若想以黨國老本來謀大位，沒實力的困境終究難以通過高標準的選民檢視。

和蔣萬安相比，吳思瑤認為陳時中倒是很坦率，坦言「市政是完全不同領域，要學習的地方還很多，現在積極準備中」。她也強調，沒有人是萬能，但積極度就是成敗的關鍵，也是意志的展現。在她成為競選團隊總幹事一週以來，見證候選人的誠意與堅毅打動許多人，「競相熱情投入競選陣容，讓我們能夠效率組建團隊，努力籌備政策。」