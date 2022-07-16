雙北公車票價喊漲　蔣萬安：應以不漲價為優先

▲蔣萬安。（圖／蔣萬安競選辦公室提供）

實習記者李密／台北報導

日前因通貨膨脹加上因疫情波及載運量下降的雙重壓力影響，雙北公車業者醞釀調漲，預估最少會漲7元。對此，國民黨台北市長參選人蔣萬安16日於臉書發文表示，目前油價未達2008年的水準，且自2015年到現在，油價近日仍處於相對低檔的狀態。蔣萬安認為，中央應提出負責任的能源、財政及貨幣政策因應國內物價的局勢，「以不漲價為優先」。

▲近日雙北公車票價調整與否掀起討論。（示意圖／ETtoday資料照）

近日雙北公車業者因不堪疫情造成載客量減少、再加上通貨膨脹的衝擊，目前已在13日送出調漲申請，台北市交通局也正進行審議中。對此，台北市長參選人蔣萬安16日於臉書發文表示，近來世界各國逐漸走出新冠疫情，加上俄烏戰爭影響，物價開始上漲，公車票價也遇到兩年一次的檢討，但反觀目前油價仍處於相對低檔的狀態。

蔣萬安認為，長期來看，中央政府必須提出負責任的能源、財政及貨幣政策，來因應國內物價的局勢。中期來說，除了必須穩定物價，主要由公車、捷運組成的大眾運輸，也必須檢討彼此的搭配方式。雙北公車已經24年沒漲價，這中間油價起伏很多次，也曾比現在還高，所以有人認為公車業者面臨物價上漲壓力之外，還受到疫情造成載客量減少的衝擊，疫情加通膨已讓他們不堪負荷。

蔣萬安表示，疫情遲早會過去，市民朋友的生活勢必回歸正常，物價長期的影響才能真正看得出來，而用政策引導市民多使用大眾運輸工具，是一個現代化城市必須要做的功課。

蔣萬安說，希望與新北市的侯市長保持緊密的聯繫與溝通，就票價及公車規劃做更深入的探討，雙北一條心，共創更美好的大眾運輸系統、讓市民享受更便利的交通生活。他認為大眾運輸包括公車的票價訂定，是政府對於綠運輸推動的態度跟決心的展現，以及對於弱勢市民行動自由的保障。公車票價漲價與否，也不單只是成本的邏輯思維，「應以不漲價為優先」。