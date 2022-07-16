「政府關係差就算了」　柯文哲：兩岸人民彼此討厭很麻煩

▲台北市長柯文哲說「兩岸關係密切，但兩邊關係很差」。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲任內最後一次台北上海雙城論壇，預計7月19日舉行，整個議程再精簡，只剩約1小時左右。被問到講稿有沒有要迴避的地方？柯文哲說，沒有什麼刻意要迴避的，他認為，「兩岸關係密切，但兩邊關係又很差」，政府對政府差就算了，現在兩邊人民開始彼此討厭，這很麻煩，因此建立溝通還是很重要。

對於任內最後一次雙城論壇，講稿有沒有要迴避的地方？柯文哲說，沒有什麼刻意要迴避的，兩岸之間經貿關係密切，台灣出口大陸佔42.3%，出超超過1000億美金，算一算3兆，「兩岸關係密切，但兩邊關係又很差」，政府對政府差就算了，現在兩邊人民開始彼此討厭，這很麻煩。

柯文哲強調，他也不認同軍機繞來繞去，遲早要出事，其實兩邊還是要有溝通，美蘇核武器冷戰時雙方還有熱線，所以建立溝通還是很重要。

柯文哲提到，現在據他所知，現在2邊都是已讀不回，明明台灣人在大陸有100萬人、陸配來台也有30幾萬，經貿往來又那麼密切，卻又互相討厭，還是要有一些溝通。

「兩邊有沒有衝突？當然有。」柯文哲說，每次跟上海辦雙城，大家一開始總是爭論來爭論去，最理想是有交流，幾次後就知道彼此底線，大家從互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作，最後互相諒解。