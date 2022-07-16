「最後雙城」向陸表達對等尊嚴？　柯文哲：大陸對台北沒有吃豆腐

▲台北市長柯文哲赴議會備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲任內最後一次台北上海雙城論壇，預計7月19日舉行。昨在議會備詢與議員展開激烈舌戰，還承諾議員會在講稿中加入「表達對等尊嚴」的內容。對此，柯文哲16日表示，「對等尊嚴沒問題」，市政府對市政府的等級討論民生議題，大陸方面對台北沒有要故意要吃豆腐，還是遵守對等給彼此尊嚴的條件。

昨在議會備詢時，稱會在致詞講稿裡增加對中國表達對等尊嚴，柯文哲說，「對等尊嚴沒問題」，市政府對市政府的等級討論民生議題，大陸方面對台北沒有要故意要吃豆腐，還是遵守對等給彼此尊嚴的條件，這還可以。

柯文哲說，彼此有互相尊重沒問題，至於要講一些東西，現在是因為視訊沒辦法，以前見面都跟他們抱怨一大堆，我猜他們聽了也是往上傳，有溝通就有交流。

柯文哲表示，像俄烏戰爭，還沒打之前沒有人認為會打，打了之後沒有人想到會打那麼久。烏克蘭目前有600萬難民，我們隔海看不覺得怎麼樣，每一輛被擊毀的戰車裡面都有燒焦的屍體，有些事是不能發生，一旦發生會很麻煩。

「為避免最不利的局面出現，我主張還是要溝通。」柯文哲說，政治上大家都知道該怎麼做，可是在選舉上一定要消費你，什麼舔共，這沒辦法，「還是那句話，兩岸經貿關係這麼密切，我們還是要面對事實，要有一個程度的溝通，避免避免誤解、誤判出現不利的局面，這還要做，我相信從總統到陸委會大家都知道怎麼應付，只是選舉到了為選票每個人就嘴硬」。