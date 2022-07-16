王世堅嗆「整天瞎忙」　蔣萬安笑回：謝謝扶龍王關心

▲蔣萬安今天上午出席「台北市南港區區長盃足壘球賽」開幕 。（圖／蔣萬安辦公室提供）



記者崔至雲／台北報導

年底首都市長大戰即將開打，台北市議員王世堅15日上節目時嗆聲，蔣萬安最早投入台北市長選舉，結果卻是「最瞎」的一位參選人。蔣萬安回應，「謝謝扶龍王一直這麼關心我，我會加倍努力」。

台北市長選戰「三腳督」逐漸成形，台北市議員王世堅15日在節目《鄭知道了》指出，民進黨台北市長參選人陳時中是「越陳越香」、國民黨台北市長參選人蔣萬安「露出馬腳」，台北市副市長黃珊珊則是「近柯者黑」，台北市長柯文哲會害慘她。不過，預估陳時中屆時能拿4成3選票，黃珊珊則會小贏蔣萬安。

王世堅表示，蔣萬安最早宣布投入台北市長選舉，結果卻是「最瞎」的一位參選人。到目前為止，自己從未看見蔣萬安對政策及預算辯論，並提出市政願景以及政策白皮書，反而是整天「瞎忙」，陪叔叔、伯伯們唱歌、跳舞跟泡茶，淨是忙著跟市政無關的事情。此外，還忙著跟市議員拍照，私底下要求他們掛看板。

蔣萬安今天上午到台北彩虹河濱公園，出席「台北市南港區區長盃足壘球賽」開幕，會前接受媒體問到此事，他簡單回應，「謝謝扶龍王一直這麼關心我，我會加倍努力」。

