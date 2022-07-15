一句「不捨北市停滯」挑起口水戰　陳時中因三件事反被酸

▲陳時中、蔣萬安、黃珊珊。（合成圖／ETtoday資料照）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中14日辭去衛福部長一職，正式投入九合一大選。對於日前接獲徵召發出聲明稱「台北市發展停滯」，陳時中強調是表達不捨，不是批評。國民黨台北市長參選人、立委蔣萬安認為，北市發展停滯是台北市民這幾年共同的感受；有意以無黨籍參選的現任台北市副市長黃珊珊則酸，從口罩、疫苗、快篩試劑，陳時中讓人民面對這些狀況，才是真正令人不捨。

民進黨中執會13日正式提名陳時中參選台北市長。陳時中說，這幾天他發出的文談到「不捨」，不是要指責任何人，他只是位「台北長大的囡仔」，到現在年紀大了，這麼長的時間來，看到台北有一些可以更好的機會，所以會覺得「不捨之心油然而生」，也藉由參選機會，為大家付出更多，讓大家能夠共榮。

對於陳時中說法，蔣萬安回應，台北市的發展在這幾年停滯，這是所有台北市民大家共同的感受，很多重大建設不管是大巨蛋、建案、松湖變電所等都是，地方政府與中央之間，大家應該要共同努力，而不是互相踢皮球推卸責任，應該盡快讓市民能感受到台北接下來必須大步向前邁進。

黃珊珊則不滿反擊，如果真的要講不捨，讓人民去排口罩、搶疫苗、買快篩更讓她不捨，台北市有沒有建設，陳時中應該花下心思來看一下，歡迎參加北市8月底的城市博覽會，或是聽聽台北市長柯文哲施政報告。