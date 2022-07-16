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畢業神曲「風箏」10年！高中生合體重唱回憶殺　驚見鳳梨鼠薯弟弟

記者施怡妏／綜合報導

10年前，來自15所不同高中同學合唱的畢業歌「風箏」，引起全台各地畢業歌的風潮，至今仍是各校畢業生傳唱的經典歌曲，如今10年過去了，找回當時的高中生們再次齊聚演唱，一起拍攝「風箏十年復刻版」，勾起許多8年級生的回憶。許多網友看完影片後落下感動的淚水，「青春的回憶」。

10年過去，稚嫩的臉孔已然蛻變，每個人都著夢想前進，畢業神曲「風箏十年復刻版MV」驚喜重現，原班人馬全部出動，當時穿著高中制服的他們，現在各自在不同的領域奮鬥，有護理師、醫生、上班族、創作歌手、金融業等等，還有人當媽媽了，帶了老公跟小孩一起入鏡。

▲▼ 。（圖／翻攝自FB／高中原創畢業歌合輯-風箏）

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▲原班人馬10年後經典重唱。（圖／翻攝自YT／高中原創畢業歌合輯-風箏）

該影片上線短短3天，就已經超過14萬觀看人數，就如同影片資訊欄寫道，「有別於18歲的青春吶喊，這次風箏們溫暖而成熟」。影片中一名演唱者表示，10年前一起享受這個過程的朋友，又再聚在一起，是一件很美好的事情，找回當初的熱血與感動，「如果再來一次，我還是會參與」。

影片勾起許多8年級生的回憶，有網友貼在Dcard上，掀起討論，「成為社畜後再聽這首歌只有滿滿的淚」、「真心期待下個5年、10年，還能聽到你們的聲音」、「我都23歲了，好懷念，眼淚飛出來了」、「天啊風箏居然10年了」、「10年前聽一遍就洗腦到現在」、「聽到熟悉的前奏一出來就起雞皮疙瘩了，到了副歌眼淚也流下來了」。

其中，有眼尖的網友發現，鳳梨鼠薯（吳泓逸）的弟弟是風箏成員，「知道鼠薯有個學霸弟弟。沒想到竟然也是2012風箏的成員，當年是嘉義高中畢業的」、「弟弟真的是學霸，政大法律的」、「太巧了吧！！真的完全不知道這件事」、「原來鳳梨（吳泓逸）的弟弟也是陣容之一」。

本文獲得「高中原創畢業歌合輯-風箏」授權提供

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