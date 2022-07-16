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6年大停電5次！　馬英九：台灣缺頭腦清楚、知錯能改的政府

▲▼ 馬英九基金會與長風基金會今（16）日舉辦「淨零排放與能源政策」研討會 。（圖／記者崔至雲攝）

▲馬英九基金會與長風基金會今（16）日舉辦「淨零排放與能源政策」研討會 。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

自7月1日起調漲電價後，台灣能源政策議題再次受到關注。前總統馬英九指出，台灣近6年來發生5次大停電，缺電情況嚴重，令人憂心，台灣能源問題的解決，並不缺技術、也不缺資金、更不缺人才，唯一缺的，就是一個頭腦清楚，熟悉世局，反應快速，知錯能改的政府，台灣要向前行，能源政策一定要再轉型。

馬英九基金會與長風基金會今（16）日舉辦「淨零排放與能源政策」研討會，邀請學者專家共同把脈，討論台灣淨零排放與能源政策現況，期能提出民間社會心目中合理的能源政策。

馬英九在致詞時指出，2016年3月，他與剛當選的總統蔡英文在台北賓館會面。他提醒她，2025年台灣綠能占比20%的主張，不可能達成；美國彭博新聞社也認為這是一個「遙不可及的遐想」。

但當時蔡英文指出，她的能源專家都是世界一流的，不會有問題。結果2017年8月，台灣就發生大停電，六年來已經發生5次，證明民進黨政府能源政策錯誤，根本無法解決台灣缺電問題。

馬英九表示，日本首相岸田文雄14日宣布，將在今年冬季重啟最多9座11年前關閉的核能機組，以穩定能源供應。加上已重啟的10座與政府批准重啟的7座，總共26座，已超過當年關閉機組的一半。韓國新任總統尹錫悅，今年六月剛上任，就發表「核電復活宣言」，痛批前任總統文在寅錯誤的廢核政策，是「愚蠢的行為」。

馬英九再舉例，7月5日韓國政府提出新能源政策方向，在2030年前將核能發電占比提高到30%以上，化石燃料進口依賴度從去年81.8%降至60%。弔詭的是，目前跟我國同樣是獨立電網、缺乏自主能源但不缺電的日本與韓國，都決心大力發展核能，只有缺電的台灣反而堅持廢核，這代表什麼意義？

馬英九再說明，去年3月底，歐盟「聯合研究中心」就已經認定核能不排碳，是綠能的一種。8月份，聯合國歐洲經濟委員會（UNECE）呼籲不用核能，2050年就不可能達成碳中和。美國能源部長葛蘭紅也在去年11月COP-26中指出，核能是電網排碳的主要工具。英國《經濟學人》週刊則在去年11月刊出專文「核能安全而必要」；同月美國《時代》週刊也以專文強調「以核減碳」的必要性，不用核能就無法達成2050年碳中和的目標。

馬英九提到，國際能源總署（IEA）則在今年6月底指出，全球要在2050年達到淨零排放目標，核能發電必須成長兩倍。就在10天前，歐盟在7月6日確定將核電納入「永續分類」的「綠色投資項目」，也就是說，歐盟27國正式認定核能為綠能。世界核能蓬勃發展的趨勢如此明確，台灣如果還繼續忽視這個世界大勢，一定會被淘汰。

馬英九嗆，2021年「聯合國氣候大會」決議在2050年前達成「淨零排放」目標後，然而行政院在今年三月推出的《臺灣2050淨零排放路徑》，卻仍堅持將排碳最少的核能排除在外。各界專家都質疑，如此要想在2050年達成淨零，簡直是天方夜譚！蔡政府在我國再生能源發展極為遲緩且昂貴的情形下還堅持廢核，完全無視於台灣的電網脆弱、能源短缺、供電不穩。最不可思議的是，蔡政府耗費上兆元新台幣發展綠能，目的是取代同樣是綠能的核電而非火力發電，更是先進國家絕不會犯的奇怪錯誤。這就是我國當前能源政策最荒謬的笑話。

馬英九說，蔡英文11年前主張非核家園時，確實有德國、瑞士、比利時主張廢核，但目前瑞、比二國已決定將廢核時間無限期延後；原先堅定反核的德國也在今年2月坦承正在考慮是否延長核電廠的使用年限，不再堅持今年底廢核。

馬英九說，台灣能源問題的解決，並不缺技術、也不缺資金、更不缺人才，唯一缺的，就是一個頭腦清楚，熟悉世局，反應快速，知錯能改的政府，台灣要向前行，能源政策一定要再轉型。
 

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