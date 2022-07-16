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唐山打女案主嫌母親疑「公安高層」　本尊否認開轟：我生不出他

▲▼唐山打人案主犯系河北省公安廳政治部副主任兒子？。（圖／翻攝自政知君）

▲河北省公安廳副廳級二級巡視員、政治部副主任賈永華。（圖／翻攝自政知君）

記者鄭思楠／綜合報導

河北省公安廳政治部副主任近日在微博的一則闢謠，受到了外界關注。7月13日，微博用戶「聽雨廖書勝」發文稱，「據傳，唐山燒烤店打女人主犯陳繼志的母親，是河北省公安廳副廳級二級巡視員、政治部副主任賈永華。」不久，賈永華直接回應，「他媽姓劉。你公然造謠抹黑我，用心何在？我截圖了，會找你的。」

在這則微博之下，微博帳號名為「永華的小菜園」留言稱，「我就是你說的公安民警賈永華，我和陳繼志及其家人毫無關係。陳繼志及其父母生活在唐山路南區，他媽姓劉。你公然造謠抹黑我，用心何在？我截圖了，會找你的。」截至發稿，這條留言獲讚3萬。

目前，帳號「聽雨廖書勝」因違反社區公約，被微博禁言。「永華的小菜園」是河北省公安廳政治部副主任賈永華實名認證的微博，目前粉絲為16.4萬。

據了解，2015年5月，河北省公安廳政治部副主任賈永華曾接受媒體採訪。她說，現在河北公安微博一方面發布安全提醒、警務動態，提高群眾自我保護的意識和能力；另一方面對百姓訴求作出及時回應，幫助群眾解決生活中遇到的實際困難。

需要說明的是，這並不是賈永華首次闢謠自己不是陳繼志的母親。7月12日，她曾在一條轉發的微博中寫道，「一些人造謠抹黑我，就是因為我不斷闢謠，戳穿了他們的詭計。我現在開始搜集證據，會追究一些惡意造謠者的法律責任的。」

賈永華還回覆網友稱，「我算了下陳繼志的歲數，他40歲出頭，我50多歲，真生不了他」、「一些人是真壞，抹黑我，就是想污衊我之前的闢謠是夾帶私貨。也有一些人是真傻，輕而易舉的就上當了…」。

▲▼唐山打人案主犯系河北省公安廳政治部副主任兒子？。（圖／翻攝自政知君）

▲唐山打人案主犯被稱是河北省公安廳政治部副主任兒子。（圖／翻攝自政知君）

賈永華的微博還有多個闢謠PO文，其中不少都與「唐山打人案」有關。賈永華還在置頂的一條微博中寫道，「因為廊坊民警王某輝舉報廊坊愛德堡司法醫學鑑定中心對其個人傷情鑑定不公，有人就故意把唐山尋釁滋事案受害人司法鑑定機構說成是愛德堡。為了混淆視聽，還有人在民警舉報視頻添加錯誤字幕，竟然拼湊出『唐山廊坊公安局』……造謠如此，實在卑劣，但還是有不少人上當。」

此外，6月17日，賈永華曾在微博中寫道，「受害人被強姦、死亡、輾壓」全是謠言，「60萬和解」是謠言，「陳繼志哥哥」是謠言……，這些造謠者目的或為賺取流量，或就為混淆視聽，抹黑政府！

6月16日，她闢謠說，確認過了，陳繼志是父母獨子。6月21日，她曾轉發河北省公安廳《關於陳某志等涉嫌尋釁滋事、暴力毆打他人等案件偵辦進展情況的通報》，並稱「我堅信，正義永遠不會遲到」！她還回覆留言表示，「唐山教訓慘重，我們也在反思。」

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