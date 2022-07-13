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社會 社會焦點 保障人權

恐怖刺青男北投隨機攻擊妙齡女　3小時後竹圍捷運站朝人吐口水

記者陳以昇、黃宥寧／台北報導

真的可怕！北投區清江圖書館外驚傳1名女子遭刺青男隨機攻擊，女子被毆打倒地後，經路過民眾出聲制止才阻止更嚴重傷害，但又有名美術男設計師出面指出，同天晚上步出竹圍捷運站匝門口的時，也遭刺青男吐口水襲擊，全程瘋狂辱罵三字經，甚至作勢攻擊，他快速逃跑並到鄰近派出所報案。由於刺青男犯後逃逸，警方調閱監視器追緝中。

吳姓女子透過朋友於臉書《台北之北投幫》發文表示，12日下午4時許，在清江圖書館還書，遭刺青男攻擊，自己雖然盡力保護頭部，對方仍直接揮右拳猛打，倒地後還被用腿踢，所幸有後背包降低傷害，隨後大喊並撿起地上石頭試圖反抗，吸引路過民眾出聲制止，刺青男才趁機逃跑，但她也努力忍傷追上，以手機錄下刺青男長相，但仍被逃跑。

▼刺青男在北投區隨機攻擊。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲▼ 北投隨機攻擊 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

無獨有偶，從事美術設計的邱姓民眾（32歲）也指出，12日晚上7時許，他步出竹圍捷運站匝門口的時候，被不明人士襲擊，對方拉下口罩對他吐口水，之後又莫名挑釁作勢要攻擊我，他擔心對方是否有染疫而故意傳播，就趕快離開到旁邊派出所報案，但警察當下因人力不足，所以沒有現場追捕，男子往天橋方向走之後就不見了。

▼刺青男隨機攻擊後，又在竹圍捷運站外亂對民眾吐口水作勢打人。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲▼ 吐口水 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

邱姓民眾向《ETtoday東森新媒體》指出，看到吳姓女子提供的影照後，才發現自己也是被同一個男子攻擊，他也語重心長表示，這樣的隨機攻擊，相當令人害怕，且當下刺青男吐口水時，一隻手還放在口袋，也不知道對方是否有藏武器，當下也不敢激怒對方，對於刺青男隨機攻擊又尚未落網的狀況，也只能希望警方快點將人抓到，大家能多注意。

對此，北投分局、淡水分局表示，目前尚不清楚該男子實際犯案動機、身分已指派專責人員調取相關監視器釐清案情及身份。

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