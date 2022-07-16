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大陸首款新冠口服藥申請上市獲受理　陸媒：單療程或約1千元

▲▼ 大陸首款國產新冠口服藥物「阿茲夫定」申請上市獲受理。（圖／翻攝自微博）

▲大陸首款國產新冠口服藥物「阿茲夫定」申請上市獲受理。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸首款國產新冠口服藥物「阿茲夫定」（Azvudine），日前正式向國家藥品監督管理局提交治療新冠病毒適應症的上市申請，並已獲受理。「阿茲夫定」由河南真實生物科技有限公司生產，兩年多前獲批開展三期臨床試驗。

阿茲夫定由河南真實生物科技有限公司研發生產，是全球首個雙靶標抗愛滋創新藥，已在中國、美國等多個國家申請專利並獲授權。作為一款抗病毒小分子口服藥，阿茲夫定具有廣譜抑制RNA病毒複製的作用，新冠病毒同屬以RNA作為遺傳物質的病毒，經臨床試驗證明，該藥對新冠病毒有良好抑制作用。

據《時代週報》報導，阿茲夫定片之前用於愛滋病的治療，據中國醫學科學院學部委員、中國工程院院士蔣建東所述，其實早在2020年2月，阿茲夫定便被發現可以抗新冠病毒；同年4月被SFDA（國家食品藥品監督管理局）批准抗新冠三期臨床試驗。

三期臨床試驗結果顯示，阿茲夫定可以顯著改善臨床症狀，顯著縮短中度的新型冠狀病毒感染肺炎患者症狀改善時間，並且具有抑制新冠病毒的活性，病毒清除時間為5天左右。在安全性方面，阿茲夫定片總體耐受性良好，不良事件發生率阿茲夫定組與安慰劑組無統計學差異，未增加受試者風險。

已上市的阿茲夫定作為愛滋病藥物售價是25.86元人民幣（約新台幣114.36元）/mg（片），一個療程35mg，以目前愛滋病用藥定價，治療新冠單療程對應價格為900多元。據公司測算，原料藥到噸級可以降低至40萬人民幣一公斤，如對比原料藥同比例價格下降，單療程為240元（約新台幣1061元）。

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