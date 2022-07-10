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南投+562！BA.4、BA.5傳播力更強　籲打滿疫苗、遵入境防疫

▲中央流行疫情指揮中心今天公布南投縣確診人數562例。（圖／南投縣政府提供）

▲中央流行疫情指揮中心今天公布南投縣確診人數562例。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

中央疫情指揮中心今天公布南投縣確診人數562例，截至7月9日累計確診人數6萬3714例，居家隔離人數1485例，今日解除隔離人數511例，居家照護人數3937例，各鄉鎮確診人數即時訊息詳見https://reurl.cc/2ZWkKO；新增死亡2人，其中90歲以上1人、80至89歲1人，皆有慢性疾病，接種疫苗1劑有1人、3劑1人，累計死亡210人。

指揮中心7月7日宣布入境管制鬆綁，入境人次調增為每週4萬人次，但4日記者會也指出邊境已累計驗出112例變異病毒BA.4（17例）及BA.5（95例），6日再公布新增4例Omicron亞型變異株BA.5確定病例，其中有2例本土個案，研判可能為接機途中感染；資料雖顯示重症比例沒有提高，但BA.4、BA.5傳播力比BA.1、BA.2增強20%到30%。

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南投縣衛生局另指出，旅客入境至檢疫處所的交通工具，自6月15日起除搭乘防疫車隊，也可由親友或機關團體車輛接送，提醒縣內民眾若前往機場接機，可參考下列5個接機防疫要領：

▲南投縣衛生局呼籲出國民眾遵守入境防疫規範。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣衛生局呼籲出國民眾遵守入境防疫規範。（圖／南投縣政府提供）

1.完整接種疫苗，接送者以打滿3劑者為優先，至少也應打2劑；2.穿戴手套，親友乘客上車前應針對手部、鞋底及行李進行消毒；3.全程記得適度開車窗通風，車內不飲食，乘客應坐在駕駛座對角線後座，駕駛座應打開右前方窗戶，右後方的座椅則應打開左後方窗戶，氣流流動時會穿過駕駛於乘客之間，具有屏障效果；4.所有乘客全程配戴口罩，避免交談、碰觸或坐在同一排座椅；5.接送完成後，對乘客常碰觸的車內外把手、座椅、安全帶扣等處要加強清消。

▲BA.4、BA.5傳播力比BA.1、BA.2更強，接種疫苗仍顯重要。（圖／南投縣政府提供）

▲BA.4、BA.5傳播力比BA.1、BA.2更強，接種疫苗仍顯重要。（圖／南投縣政府提供）

衛生局長陳南松表示，因應Omicron亞型變異株不斷變異，最有效的預防方法還是「接種疫苗、戴口罩、勤洗手」等個人防護措施；入境旅客返家後應遵守居家檢疫及自主防疫規範，檢疫處所採1人1戶或入住防疫旅宿，並以於同一檢疫地點完成3天居家檢疫及4天自主防疫為原則，若有疑問可洽轄區衛生局或衛生所，亦可至疾病管署全球資訊網（http://www.cdc.gov.tw）查詢，或撥打免費防疫專線1922（或0800-001922）洽詢。

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