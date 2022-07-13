藥局臉書推銷抗病毒食品　南投衛生局：違法即開罰4萬元

▲南投縣衛生局指某藥局業者推銷「抗病毒」食品，涉及廣告誇大不實。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

近日新冠疫情漸趨緩，單日確診人數也逐漸減少，不過南投縣衛生局表示，日前接獲民眾檢舉某藥局於臉書推銷「X冠」產品，宣稱「抗病毒、抗細菌、提升免疫力」等，詞句涉及廣告誇大不實，已依程序函請業者陳述，若經行政調查該業者食品廣告確有誇大易生誤解情事，將依違反《食品安全衛生管理法》第28條第1項，處以4萬元罰鍰。

縣府衛生局指出，將疫苗打好打滿、日常中戴口罩、酒精消毒、以「食補」加強防護力等防疫措施，都已成民眾生活習慣；但一般食品僅提供人體所需之營養素及熱量，並不具備增強抵抗力，亦無治療疾病的效果，或對抗病毒等醫療效能。

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衛生局提醒，維護健康仍以均衡飲食最為重要，適當運動及正常作息也不可少；民眾如有身體不適情形，應尋求專業醫療協助，遵循醫師的醫囑治療，切勿輕信誇大、神奇又吸引人的不實廣告而延誤就醫時機，以免荷包失血又傷身。

衛生局長陳南松呼籲，民眾面對食品廣告時，要提高警覺、謹慎選擇，不要聽信來路不明的偏方或選用誇大不實的產品；如果發現違規廣告時，可直接撥打南投縣衛生局的檢舉專線（049-2231994），和政府一起打擊不法，才能保障自身的權益與飲食衛生安全。