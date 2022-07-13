　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

藥局臉書推銷抗病毒食品　南投衛生局：違法即開罰4萬元

▲南投縣衛生局指某藥局業者推銷「抗病毒」食品，涉及廣告誇大不實。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣衛生局指某藥局業者推銷「抗病毒」食品，涉及廣告誇大不實。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

近日新冠疫情漸趨緩，單日確診人數也逐漸減少，不過南投縣衛生局表示，日前接獲民眾檢舉某藥局於臉書推銷「X冠」產品，宣稱「抗病毒、抗細菌、提升免疫力」等，詞句涉及廣告誇大不實，已依程序函請業者陳述，若經行政調查該業者食品廣告確有誇大易生誤解情事，將依違反《食品安全衛生管理法》第28條第1項，處以4萬元罰鍰。

縣府衛生局指出，將疫苗打好打滿、日常中戴口罩、酒精消毒、以「食補」加強防護力等防疫措施，都已成民眾生活習慣；但一般食品僅提供人體所需之營養素及熱量，並不具備增強抵抗力，亦無治療疾病的效果，或對抗病毒等醫療效能。

[廣告]請繼續往下閱讀...

衛生局提醒，維護健康仍以均衡飲食最為重要，適當運動及正常作息也不可少；民眾如有身體不適情形，應尋求專業醫療協助，遵循醫師的醫囑治療，切勿輕信誇大、神奇又吸引人的不實廣告而延誤就醫時機，以免荷包失血又傷身。

衛生局長陳南松呼籲，民眾面對食品廣告時，要提高警覺、謹慎選擇，不要聽信來路不明的偏方或選用誇大不實的產品；如果發現違規廣告時，可直接撥打南投縣衛生局的檢舉專線（049-2231994），和政府一起打擊不法，才能保障自身的權益與飲食衛生安全。

►「聲寶變頻冷暖氣機」挑戰全網最低價！

ET快訊
超商買鮮奶「他隨手1舉動」GG了　網驚犯大忌
快訊／9成勞工盼「颱風假法制化」！　勞動部回應了
國道連環撞1死！他喝水釀追撞　害紅車駕駛遭夾身亡
「台第一AV男優」公開年收入！　揭密3辛酸職災：斷裂了
快訊／陳修將「殺小三」交保了！　羈押7個月30萬換自由
LIVE／黃嘉千婚變秘辛！驚爆脖有抓痕　賣房狂賺2000萬
1張圖嚇壞家長！　小孩耳朵變形成「史瑞克」
逃過空難被當女鬼！「復航空姐」現身市場　催淚參選原因曝
ET民調／新北市長最新支持度　侯友宜、林佳龍「差距數據曝」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

超商買鮮奶「他隨手1舉動」GG了　網驚犯大忌：真的不知道

台鐵再爆中秋停駛危機！工會擴大連署不出勤　「恐開不出18班」

「5大露營體驗清單」山林美景排第一！　網曝就是要火鍋加烤肉

臺師大公館校區學二舍落成 釋出3千床位

BA.4、BA.5襲台　公衛學者：2原因「不影響轉變地方監測」

藥局臉書推銷抗病毒食品　南投衛生局：違法即開罰4萬元

目睹早餐店倒3家他嘆經濟差　行家4關鍵破盲點：至少要好吃

明迎「超級月亮＋年度天文大潮」時間點曝！這1區防海水倒灌

1張圖嚇壞家長！小孩耳朵變形成「史瑞克」…釣出苦主：我家也遇過

蛋黃酥2500元「誰說台灣景氣差？」網曝「必吃店家」：拜託請低調

冷氣窗成「景觀玻璃屋」貓兄妹每天享受無敵美景

炎亞綸狂激「直播洗澡」觀看數直升　鬼鬼真的脫衣...他怕爆：不要！

葛斯齊爆蕭亞軒「靠戀愛維持熱度」　約會柯震東「放消息給狗仔」博版面

安倍靈車繞行「最後巡禮」　妻淚憶：那天才一起吃早餐

河南1780億存款被消失　3千儲戶抗議求助美使館

他聽關門聲以為老婆出門　嗨唱改編版《愛你》狂抱怨

《我們離婚了2》ELI選擇離開　前妻爆哭⋯6歲兒子緊抱安慰

Karina自己吃3包泡麵：裡面很寬敞！　aespa Winter治打嗝…變青蛙了XD

妹子玩溜滑梯發出羊叫聲　魔性「咩」聲朋友全笑歪

汪睡醒驚見身旁多隻喵　瞪大眼拍醒同伴：快看

超商買鮮奶「他隨手1舉動」GG了　網驚犯大忌：真的不知道

台鐵再爆中秋停駛危機！工會擴大連署不出勤　「恐開不出18班」

「5大露營體驗清單」山林美景排第一！　網曝就是要火鍋加烤肉

臺師大公館校區學二舍落成 釋出3千床位

BA.4、BA.5襲台　公衛學者：2原因「不影響轉變地方監測」

藥局臉書推銷抗病毒食品　南投衛生局：違法即開罰4萬元

目睹早餐店倒3家他嘆經濟差　行家4關鍵破盲點：至少要好吃

明迎「超級月亮＋年度天文大潮」時間點曝！這1區防海水倒灌

1張圖嚇壞家長！小孩耳朵變形成「史瑞克」…釣出苦主：我家也遇過

蛋黃酥2500元「誰說台灣景氣差？」網曝「必吃店家」：拜託請低調

地上有錢別亂撿！女好奇一拿突然麻痺昏迷　老公嚇壞：她差點死掉

傳「藍軍倒戈」美濃2／3宮廟改挺陳其邁　柯陣營：數據哪來？

鍾文榮／減少免洗杯用量　讓業者少賺不如讓消費者多賺

韋安／新北侯、龍大戰　差距最少40萬起跳？！

中華大學董座是綠營議員　林智堅論文風波再燒！校長4點聲明回應

「有人被綁勒索」字條求援　贖金才到手警員秒出現...30萬掉滿地

黃伊平／輕浮的玩笑或性騷擾？從兒權講師性騷疑雲說起

徐永明遭判刑首度出面「我不是喊冤」　是澄清從沒說過「錢呢」

颱風旺季來臨！9成勞工盼「颱風假法制化」　勞動部坦言：有困難

惡鄰酒醉就踹花盆「鋸斷社區桂花樹」！　女星怒公開飛踢監視器畫面

生活熱門新聞

今雨區擴大！最新成颱機率曝　劇烈天氣要來了

姊弟一起刮陰毛！他幫做羞羞1事

去台南拜到陰廟！她回家估狗嚇傻：消失了

彰化確診男童「痛到敲頭」！腦瘤開刀等奇蹟

殭屍出沒九份！老戲院一幕讚爆：有陰風

和尪吵架！她怒戰2前男友：又不是第一次了

「烏窺涼涼」她傻看3次求翻譯！網嘆：年輕人要加強

什麼東西比以前便宜？　眾全「喊2字」送陳時中

看電視婆婆被罵　人妻放大絕反擊

「找到iOS 16漏洞」能領6千萬！駭客天才發話了

33歲單身女開擇偶4條件！網見「這1點」全罵翻

不是孤僻！「單純討厭社交」星座名單曝光

跟妹共浴！男友扯：沒感覺　妹子傻眼了

比基尼正妹墾丁釣魚！萬人朝聖緊盯30秒：魚在哪

更多熱門

相關新聞

4歲女童感染新冠後MIS-C休克高燒41度　醫憂：極端川崎病

4歲女童感染新冠後MIS-C休克高燒41度　醫憂：極端川崎病

1名4歲女童妮妮（化名）5月底確診感染新冠病毒，6月20日突然發燒，一度超過41度，媽媽緊急送至中國醫藥大學兒童醫院就醫，住院後陸續有軀幹發疹、結膜發紅、全身浮腫症狀，經心臟超音波檢查發現，妮妮左冠狀動脈擴大合併左心收縮功能不佳，確診為新冠後「兒童多系統發炎症候群MIS-C」。醫師表示，有2到3成MIS-C病童與川崎病好發年齡重疊，有可能是川崎病的極端形式，配合接種疫苗是目前最佳防治之道。

快訊／接任指揮官人選？　指揮中心14:00說明

快訊／接任指揮官人選？　指揮中心14:00說明

甘肅蘭州管控升級　所有小區封閉式管理

甘肅蘭州管控升級　所有小區封閉式管理

連鎖飯店加碼國旅優惠！　每人每晚只要600元

連鎖飯店加碼國旅優惠！　每人每晚只要600元

全球確診14天暴增30%！　譚德塞：疫情離結束還很遠

全球確診14天暴增30%！　譚德塞：疫情離結束還很遠

關鍵字：

台灣防疫新冠疫情確診廣告誇大不實

讀者迴響

熱門新聞

《全明星4》怪物新人爆是182cm男星！

今雨區擴大！最新成颱機率曝　劇烈天氣要來了

國安基金入場護盤！專挑10檔股票「買4次賺4次」

黃嘉千認了「和夏克立大吵一架」！悲吐7年前種禍根

沒開冷氣！內行靠「1神物」：涼到靠北又助眠

熊熊男友約會突消失…驚見「帶妹進廁所辦事」！

長庚醫偷吃護理師　她竟墮胎要「接客還債」

姊弟一起刮陰毛！他幫做羞羞1事

國3南向4車連撞！馬自達慘成廢鐵　駕駛送醫不治

「大哥！他死了啦」獨居男陳屍床上

服飾店2女互毆！短裙妹沒穿內褲被揍到噴屎

半夜找嘸車主「汽車被公主抱」　內行驚：完蛋了　

黃嘉千爆「脖有紅色抓痕」報警！翻臉夏克立內幕曝

去台南拜到陰廟！她回家估狗嚇傻：消失了

即／彰化確診童「痛到敲頭」發現腦瘤！　凌晨不治

更多

最夯影音

更多
冷氣窗成「景觀玻璃屋」貓兄妹每天享受無敵美景

冷氣窗成「景觀玻璃屋」貓兄妹每天享受無敵美景
炎亞綸狂激「直播洗澡」觀看數直升　鬼鬼真的脫衣...他怕爆：不要！

炎亞綸狂激「直播洗澡」觀看數直升　鬼鬼真的脫衣...他怕爆：不要！

葛斯齊爆蕭亞軒「靠戀愛維持熱度」　約會柯震東「放消息給狗仔」博版面

葛斯齊爆蕭亞軒「靠戀愛維持熱度」　約會柯震東「放消息給狗仔」博版面

安倍靈車繞行「最後巡禮」　妻淚憶：那天才一起吃早餐

安倍靈車繞行「最後巡禮」　妻淚憶：那天才一起吃早餐

河南1780億存款被消失　3千儲戶抗議求助美使館

河南1780億存款被消失　3千儲戶抗議求助美使館

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面