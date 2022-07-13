4歲女童感染新冠後MIS-C休克高燒41度　醫憂：極端川崎病

▲▼4歲女童感染新冠後MIS-C，一度休克高燒41度，中國附醫呼籲，配合接種疫苗才是防治之道。（圖／中國附醫提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

1名4歲女童妮妮（化名）5月底確診感染新冠病毒，6月20日突然發燒，一度超過41度，媽媽緊急送至中國醫藥大學兒童醫院就醫，住院後陸續有軀幹發疹、結膜發紅、全身浮腫症狀，經心臟超音波檢查發現，妮妮左冠狀動脈擴大合併左心收縮功能不佳，確診為新冠後「兒童多系統發炎症候群MIS-C」。醫師表示，有2到3成MIS-C病童與川崎病好發年齡重疊，有可能是川崎病的極端形式，配合接種疫苗是目前最佳防治之道。

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兒童多系統發炎症候群（MIS-C, Multisystem inflammatory syndrome in children）是指兒童感染了新冠病毒後的2至6週，因為基因、環境、外在促發的特殊因素，使得免疫系統產生持續性且高強度的發炎反應，造成身體多種器官系統的損傷，國外死亡率約1~2%，國內目前並無死亡案例。

中醫大兒童醫院兒童心臟科彭義欽醫師表示，妮妮雖無明顯腸胃道症狀，但住院後持續高燒超過41°C，頸部、背部、軀幹出現全身性發癢的紅疹，額頭、眼窩、眼結膜發紅，結膜下也出血。發燒第5天發炎指數明顯上升，鐵蛋白（ferritin）升高，腦鈉肽（nt-pro-BNP心臟功能受損指數）高達11058pg/ml（正常值<125pg/ml），心臟功能持續惡化合併呼吸喘、心跳加速、血壓降低的休克反應，醫療團隊立即給予強心藥物等加護治療後才趨於穩定，並於住院第11天順利出院。

中醫大兒童醫院結構／先天性心臟病暨超音波中心副院長謝凱生說，「MIS-C有可能是川崎病（KD, Kawasaki Disease）的極端形式。」川崎病早在1967年首次被發現，是一種不明原因造成以心臟冠狀動脈炎為主的多器官發炎疾病，但川崎病好發於5歲以下兒童，以日本人比例最高，罕見於歐美地區；直至2019年底新冠病毒襲擊全球，在歐美出現一種與川崎病類似，但又不完全相同的多系統發炎疾病，因而開始探討其間的關聯性。

基本上，川崎病為外顯症狀，以皮膚粘膜症狀明顯；MIS-C為較內隱的器官發炎，發病後會引起肝腎心臟等內臟器官發炎，但MIS-C跟川崎病可能存有一個差異，依據實驗室的檢查顯示，罹患MIS-C的病童，其淋巴球以及血小板的數量會有減少的情形。僅是在治療上，都以高劑量丙種球蛋白和類固醇個別或合併使用，妮妮的臨床表現即為典型的MIS-C。

謝凱生、彭義欽提醒家長，雖然MIS-C較常發生在較大學齡兒童，但仍有2到3成病童與川崎病好發年齡重疊。所以不論年紀大小，在感染新冠病毒後的2至6週，要持續觀察孩子發燒後的症狀，如有淋巴腫大、疹子、腸胃道症狀，建議就醫檢查排除MIS-C，目前文獻記載MIS-C的預後多數可恢復正常，家長無需過度擔心。雖然MIS-C來勢洶洶，但是國外研究顯示疫苗能降低其發生率，因此，配合接種新冠疫苗是目前最佳的防治之道。