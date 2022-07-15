衛福部長、指揮官不同人！防疫聽誰的？薛瑞元給答案

▲衞褔部新任部長薛瑞元，率兩位政務次長李麗芬及新任次長王必勝記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者洪巧藍／台北報導

新任衛福部長由次長薛瑞元升任，醫福會執行長王必勝升任政務次長，並同時兼任中央流行疫情指揮官，然而過去衛福部長和指揮官都由陳時中擔任，現在分開為兩人，防疫工作到底該聽誰的？薛瑞元今（15）天傍晚受訪回應，防疫工作上面，一切還是以指揮官為準，自己則在衛福部角度協助，他更進一步自曝「我和必勝在防疫幾乎融為一體，沒有分彼此，溝通順暢，不會有扞格」。

陳時中請辭準備代表民進黨參選台北市長，行政院今（15）日宣布新任衛福部長由次長薛瑞元升任，醫福會執行長王必勝升任政務次長並同時兼任中央流行疫情指揮官，指揮中心專家小組召集人張上淳也獲聘為行政院首席防疫顧問，陳時中後的防疫團隊已然成形。

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新任衛福部長薛瑞率領兩位政務次長李麗芬及新任次長王必勝於傍晚6時召開記者會，接受媒體提問。面對現在疫情趨緩，Omicron又多以輕症表現，外界不時有建議指揮中心降級，還有將新冠肺炎從第五類法定傳染病降為第四類法定傳染病。

有專家認為，王必勝接任指揮官，象徵指揮中心可能降級，王必勝回應僅談到，「我們的目標是希望疫情情能夠早日趨緩，然後結束，所有的民眾可以真正完全的回到正常生活」，至於相關期程，也是要看疫情發展，指揮中心會一步步穩健的往下做。

媒體問及，指揮中心面臨指揮官與衛福部長不同人，防疫工作的分工，相關指令應該聽誰的？薛瑞元說，指揮官是行政院直接任命，防疫工作上面，一切還是以指揮官為準，自己則會在衛福部角度協助。他也笑說，剛剛說的比較法治面，「事實上，我和必勝在防疫幾乎融為一體，沒有分彼此，溝通順暢，十分愉快，我想應該不會有扞格出現」。