早上才知道要接指揮官！王必勝：不論哪個位置都全力以赴

▲王必勝為新任衛福部次長兼任指揮中心指揮官。（圖／記者屠惠剛攝）

記者洪巧藍／台北報導

衛福部長陳時中請辭準備代表民進黨參選台北市長，行政院今（15）日宣布新任衛福部長由次長薛瑞元升任，醫福會執行長王必勝升任政務次長，並同時兼任中央流行疫情指揮官。王必勝直言，自己是今天早上才知道這件事；另被問及接任的心情，他表示自己沒有興奮，公職上不論什麼職位都全力以赴，也平常心看待。

行政院宣布衛福部新人事後，新任衛福部長薛瑞率領兩位政務次長李次長麗芬及新任王次長必勝於傍晚6時召開記者會，接受媒體提問。

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針對接任次長與指揮官，王必勝謙虛表示「謝謝蘇院長還有陳部長薛部長對我的信任，我想不論什麼工作都會盡量把她做好」。被問及心情，王必勝指出，自己沒有興奮，不論在公職上什麼職位都是全力以赴，也平常心看待。

至於何時得知這項人事，太太是否有相關建議，王必勝坦言，自己是今天早上才知道，所以還沒有時間跟家人討論這件事情，至於相關政策部分，等待上任後再跟大家報告。

陳時中對於薛瑞元與王必勝讚譽有加，談到王必勝更是有信心的表示，王必勝這兩年基層相關整備、效率與結果都很確實，來指揮相關疫情控制，非常恰當。王必勝在記者會中則感性說到「陳部長，我只有一句話，他是我永遠的長官」，後續他會按照薛瑞元部長領導，繼續相關工作，防疫工作也會依照之前工作樣態，內容持續修正。

▲衛福部新任次長王必勝。（圖／行政院提供）

王必勝是胸腔科醫師出身，曾任醫師公會秘書長、公立醫院協會理事長，在過去兩年疫情期間，以醫福會執行長與指揮中心醫療應變組副組長身份參與防疫，除主責集中檢疫所調配任務，還屢次到疫情前線進行防堵，包含部立桃園醫院院內感染、華航諾富特飯店、京元電子廠、北市環南市場群聚等前進指揮所指揮官，並且順利平息疫情，還被戲稱為「必勝大將軍」。

不過，王必勝在去年10月中旬爆出與小15歲的護理師發生婚外情，還有私生女，一度重創形象，當時陳時中幫忙緩夾，呼籲社會大眾給機會，讓他們家庭可以回歸常軌，後續直到原配出面原諒，風波才漸漸平息。然而這次衛福部新任人事，事前外界普遍沒有把王必勝列入名單，接任後續情況有待觀察。