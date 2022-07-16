李鴻淵逃亡路線曝！疑知「頭號目標」賴敏男沒死　曾赴2醫院逗留

記者莊智勝／台中報導

槍手李鴻淵14日下午血洗南投康建生技公司，犯下4死1重傷血案。李嫌犯後騎乘機車一路從草屯逃往台中，隨後棄車轉搭計程車，沿途製造多斷點，企圖擾亂警方搜查，但最後仍在中清路一家養生館遭警方逮捕，並於15日晚間裁定羈押禁見。令人毛骨悚然的是，李逃亡過程中，還曾到2家醫院逗留，疑似得知「頭號目標」、公司創辦人賴敏男(81歲)沒死，有意伏擊補槍。

▲李鴻淵昨夜移送，上車前面對大批媒體詢問，全程低頭不發一語。（圖／記者戴上容攝）

警方調查，李鴻淵8年前曾在該生技公司任職，但卻與洪姓女課長相處不睦，雙方因機器操作問題而爆發爭執，長期下來負面情緒累積，李因此放話「有好戲可看」，沒多久洪女竟在下班時於公司外遭人棒襲，因此懷疑是李鴻淵所為，憤而報警提告；當時雙方對簿公堂，公司多人也出面作證，咬定偷襲者就是李鴻淵，當時賴敏男、園藝課長劉慶杉、主任張家綺都是庭上證人，李疑似因此懷恨在心，離職多年後重返公司尋仇，「行刑式轟頭」奪命。只是與8年前案件無關的賴敏男胞弟賴鋕卿、及女兒賴彥予也無辜遭波及殞命，遭槍擊的5人中，僅有賴敏男重傷存活。

李鴻淵在犯案後還劫走死者劉慶杉機車，不急不徐離開現場，沿著草屯往台中霧峰方向逃逸，下午5時36分將機車棄置在中投公路一處草叢旁，便徒步走到友人住處，商借3萬元現金作為跑路費用，接著5時50分搭車抵達亞東醫院，逗留了10分鐘後又轉搭計程車離開，改到中山附醫，隨後又於傍晚6時30分步行走到大慶車站，但李卻未搭上火車，而是又調頭回到醫院改搭計程車前往文心、西屯路口，步行近20分鐘後再度攔下計程車，最後於晚間7時36分抵達中清路養生會館躲藏。

▲李鴻淵逃亡過程中製造多處斷點，企圖增大警方追查難度。（圖／記者陳以昇、鄧木卿翻攝）

警方調查李鴻淵逃亡路線，發現他早知犯下重大槍案會立即遭到警方鎖定，因此犯案前還故意將手機留在雙冬里住家，企圖擾亂警方定位，並數度搭車、步行交錯，製造多處斷點，有意增大警方搜查難度，拖延落網時間。更令人毛骨悚然的是，李鴻淵逃亡的路線中，竟分別在亞大醫院、中山附醫逗留一小段時間，疑似是知道「頭號目標」賴敏男中槍後大難不死，有意伏擊補槍，但李鴻淵並不知悉賴敏男是送到哪家醫院，亂槍打鳥下沒有結果，再加上逃亡時間壓力，最終只好作罷。



李鴻淵在逃亡20小時後，遭到警方鎖定逮捕，當時見到大批警力，李仍神色自若，直呼「袂啦(不會逃)，我甘願了啦」、「這麼多人，我好榮幸」等語，被押出養生館，見到大批媒體守候時，李還跟眾人打招呼「大家好」、「我有深仇大恨！」氣焰十分囂張。李經移送南投地檢署複訊後，15日深夜11時裁定羈押禁見；而協助藏匿人犯的養生館經理，昨夜也同遭送辦。

▼康建生技公司14日下午遭李鴻淵持槍血洗，釀成4死1重傷慘案。（圖／記者唐詠絮攝）