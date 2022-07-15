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高大成喊話：4死殺手應該馬上執行死刑　「智商低到令人咋舌」

記者趙蔡州／綜合報導

南投草屯康建生技公司14日發生4死1傷槍擊案，兇嫌56歲李鴻淵殺人後逃亡20小時，直到15日下午才在台中一家養生館落網。對此，法醫高大成表示，李男被警方逮捕時，舉止看起來還很驕傲，讓他大嘆社會究竟出現什麼問題，認為一旦人證、物證確鑿，就應該馬上執行死刑，作為警惕，避免模仿犯出現。

高大成15日晚間在臉書以「殺四個人會執行死刑嗎」為題，表示李男被警方逮捕時，舉止看起來還很驕傲，讓他感嘆社會到底出現什麼問題，台灣一般民眾是禁止擁有槍枝的，但兇嫌不但擁3支槍、近200顆子彈，滅音器及手銬等，「被逮捕時還想來個此地無銀三百兩，強調是為了報仇，智商低到令人咋舌」。

他認為，「人證、物證確鑿，就應該馬上執行死刑，以警惕作用，不然劉邦友血案不破，就來了個模仿犯，真的此風不可長，死刑吧」。

他也解釋自己支持死刑的原因，廢死等於費時，浪費時間終身監禁一個被社會唾棄的人，所以「反廢死」等於「反費時」。他說「只要確定惡性重大、證據確鑿就應儘速執行死刑，甚至於還有人認為，死刑犯應捐贈器官，表達對社會的歉意」。

他直言，「我做了30多年的法醫，不可能也不會違背我面對凶殺案當時的情景而去支持廢死，重申『必須確定惡性重大、證據確鑿，就應儘速執行死刑」，確實是能嚇阻類似犯罪行為的再發率」。

▲▼ 康建生技公司槍擊4死案，兇嫌被帶出高喊，「我有深仇大恨」 。（圖／記者陳以昇攝）

▲▼ 南投康建生技槍擊4死案，警方拘捕兇嫌畫面曝光 。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲李嫌被警方拘捕時，頻頻喊出「我甘願了啦」，但臉上一點害怕的感覺都沒有。（圖／記者陳以昇攝）

李鴻淵14日殺人後逃亡到台中，藏匿在台中中清路一間養生館，當時他為了躲避警方，還躲在養生館屋頂夾層，最後仍被員警發現逮捕。警方公布的畫面可能看見，當時李鴻淵蹲坐在夾層上方，警方深怕他身上藏有武器，數次大喊「再動就開槍了」，不料他竟露出笑容冷回，「袂啦，我甘願了啦！」

李鴻淵被員警帶出養生館，準備押上警車帶回警局時，他見到現場大批媒體，先是抬頭挺胸向大家打招呼，高喊「大家好」，接著一邊露出詭異笑容一邊說，「我要報仇，我有深仇大恨，我是報仇殺人的」，模樣相當囂張，絲毫不見悔意。

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