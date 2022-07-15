　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／李鴻淵爆頭殺4人　法院裁定羈押禁見

記者趙蔡州、高堂堯／南投報導

56歲李鴻淵14日犯下4死1傷槍擊案，逃亡20小時後在台中落網，15日晚間被移送南投地檢署複訊，南投地檢署複訊結束後，向法院聲請羈押禁見。南投地方法院15日晚間11點召開羈押庭，認為李男涉犯殺人、殺人未遂、私行拘禁等罪及違反槍砲彈藥刀械管制條例，犯罪嫌疑重大，有逃亡、串證、滅證之虞，裁准羈押禁見。

李鴻淵14日闖入南投草屯康建生技公司，對5人行刑式槍決轟頭，造成4死1重傷悲劇，殺人後他在友人的協助下，藏匿在台中一間養生館，不過20小時後仍被警方循線逮捕帶回。

▲▼李嫌被押送到南投地檢署，不發一語。（圖／記者陳以昇攝）

▲李鴻淵15日晚間9點被移送到南投地檢署複訊。（圖／記者戴上容攝）

李男15日接受警方初步偵訊後，晚間9時許在員警的押解下，步出警局準備移送至南投地檢署複訊，上車前面對大批媒體詢問，全程都低頭不發一語，對比落網時已無囂張氣燄。警方透露，李鴻淵在訊問的最後有表示悔意。

涉嫌協助兇嫌藏匿的賴姓養生館幹部，15日晚間也被依藏匿人犯罪嫌移送南投地檢署調查。據悉，賴男為李鴻淵的同鄉同學，知道李男犯下槍擊案正在逃亡後，仍顧念昔日情誼協助藏匿。

▼李鴻淵15日晚間9點被移送到南投地檢署複訊。（圖／記者戴上容攝）

▲▼槍殺4人！李鴻淵被押出警局「後悔了」　養生館幹部也被送辦。（圖／記者戴上容攝）

►劉品言大展貓系魅惑曲線　不骨感也能很性感

►Jo Malone香水低於6折！英國梨與小蒼蘭、鼠尾草與海鹽通通有

ET快訊
李鴻淵爆頭殺4人　法院裁定羈押禁見
跟長官合照竟「偷比中指」！新北警解釋後…分局長更傻眼了
被垃圾簡訊催加LINE！　這群人「認真反問2句話」一看傻眼
高大成喊：4死殺手應馬上執行死刑　「智商低到令人咋舌」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台中碩士20K約極品嫩妹！她穿丁字褲赴約遭白嫖　還幫付房間錢

快訊／李鴻淵爆頭殺4人　法院裁定羈押禁見

跟長官合照竟「偷比中指」！中和警員解釋後…分局長更傻眼了

快訊／萬里女穿越馬路「噴飛15米身亡」　監視器曝休旅車高速奪命

快訊／士林民宅巷弄傳「瓦斯外洩」　現場拉起封鎖線

快訊／槍殺4人！李鴻淵被押出警局「後悔了」　養生館幹部也被送辦

台南漁光島再傳「男大生溺水失蹤」　友人跳水中救不回死黨

快訊／國道3號苑裡路段「火燒車」　廂型車爆胎自撞護欄起火

高大成喊話：4死殺手應該馬上執行死刑　「智商低到令人咋舌」

上任15天爆4死血案　警政署長黃明昭：需更努力打擊犯罪

南投行刑式槍殺釀4死　冷血槍手台中落網！

南投行刑式槍擊4死！　嫌劫被害課長機車逃逸

生技公司槍擊案歹徒身影曝　目擊員工：拿槍逼大家進去

媽拿吹風機白汪秒彈起 擠掉弟搶C位：就愛吹毛

是周氏情歌！周杰倫推《還在流浪》　兒子獻聲新專…昆凌：臭屁的Romeo

Selina克服心魔首度獻唱《四季》　新娘粉絲「最好聽的聲音」逼哭她

攻堅畫面曝！槍手躲夾層被逮　警喊「再動就開槍」他：甘願了

泰國工人爬高樹採割榴槤　同伴底下緊盯用麻布接住

王心凌負傷合作Jessica炸場　鄭秀妍狂被蚊子咬：瘋了QQ

上台74突「刁車」釀回堵　妙齡女慌坐分隔島抱膝哭

台中碩士20K約極品嫩妹！她穿丁字褲赴約遭白嫖　還幫付房間錢

快訊／李鴻淵爆頭殺4人　法院裁定羈押禁見

跟長官合照竟「偷比中指」！中和警員解釋後…分局長更傻眼了

快訊／萬里女穿越馬路「噴飛15米身亡」　監視器曝休旅車高速奪命

快訊／士林民宅巷弄傳「瓦斯外洩」　現場拉起封鎖線

快訊／槍殺4人！李鴻淵被押出警局「後悔了」　養生館幹部也被送辦

台南漁光島再傳「男大生溺水失蹤」　友人跳水中救不回死黨

快訊／國道3號苑裡路段「火燒車」　廂型車爆胎自撞護欄起火

高大成喊話：4死殺手應該馬上執行死刑　「智商低到令人咋舌」

上任15天爆4死血案　警政署長黃明昭：需更努力打擊犯罪

夏季5款「清新香氛」盤點，就像沐浴後的舒服香氣

當社畜太可惜！天生適合斜槓副業3星座公開　水瓶「眼光精準賺飽飽」

拜登從以色列「直飛」沙烏地阿拉伯　美國總統第一人

非常律師禹英禑》鯨魚維基百科、愛吃飯捲　朴恩斌萌樣融化所有人

富邦再輸追平隊史最慘　羅力出馬挑戰中職百勝

籃網拿KD換詹皇？7冠傳奇：該交易　NBA僅2人是非賣品

台中碩士20K約極品嫩妹！她穿丁字褲赴約遭白嫖　還幫付房間錢

會說「您好」、「回去」　印度邊境部隊苦練普通話避衝突

確診2次怕了！懷疑自己有長新冠　7冠車神漢米爾頓戴緊口罩

梁朝偉14年前婚禮「沒邀劉德華」！　他高EQ一句話吐真相

不爽被叭...2機車爆口角！　騎士抓狂出腿+揮擊安全帽

社會熱門新聞

4死殺手是孝子　鄰驚：他超寵老婆

萬里女橫切穿越馬路遭撞　她噴飛15米傷重不治

4死殺手　高大成：應該馬上死刑

李鴻淵殺4人後悔了　移送地檢署

買兇殺人他扛罪　槍手長年失業竟擁百萬軍火

警跟長官合照偷比中指　分局長聽解釋傻眼

冷血槍手躲秘密夾層！浴室水痕成敗筆洩蹤

李鴻淵殺4人　法院裁定羈押禁見

8年恩怨埋殺機！嫌犯狠奪4命　全因他們做了這些事

明知狠殺4人仍收留原因曝　養生館經理還供淨身洗血漬

蒙面槍手放過5員工：進廁所就不會死

北高雄傳「驚天巨響」嚇壞居民　元凶找到了

死的都是未來接班人　高大成研判「買兇滅廠」

顏若芳控性騷擾　法官：「王八千」是指他

更多熱門

相關新聞

李鴻淵殺4人後悔了　移送地檢署

李鴻淵殺4人後悔了　移送地檢署

56歲李鴻淵14日闖入南投草屯康建生技公司，對5人行刑式槍決轟頭，造成4死1重傷悲劇。李鴻淵15日在台中落網後，被移送到南投縣警局進行偵訊，直到15日晚間9點05分，他在員警的押解下步出警局，準備移送至南投地檢署進一步調查。

4死殺手　高大成：應該馬上死刑

4死殺手　高大成：應該馬上死刑

死的都是未來接班人　高大成研判「買兇滅廠」

死的都是未來接班人　高大成研判「買兇滅廠」

買兇殺人他扛罪　槍手長年失業竟擁百萬軍火

買兇殺人他扛罪　槍手長年失業竟擁百萬軍火

4死殺落網冷笑喊：我要報仇　但這2點疑雲重重

4死殺落網冷笑喊：我要報仇　但這2點疑雲重重

關鍵字：

南投生技公司槍決爆頭行刑式槍決李鴻淵

讀者迴響

熱門新聞

4死殺手是孝子　鄰驚：他超寵老婆

《營業中》炎亞綸、鬼鬼等4人出走！

客人分3等級！8年櫃姐曝日常「最瞧不起1類人」

狂收「有急事找你」垃圾訊息快崩潰！　電信業者這樣回應

月給2萬生活費喊不夠！他問一句話慘被提離婚

萬里女橫切穿越馬路遭撞　她噴飛15米傷重不治

4死殺手　高大成：應該馬上死刑

李鴻淵殺4人後悔了　移送地檢署

買兇殺人他扛罪　槍手長年失業竟擁百萬軍火

AV女優性病「驗出陽性」崩潰：男優太毒

「有急事找你」iPhone狂收訊息　網曝1招：有效

警跟長官合照偷比中指　分局長聽解釋傻眼

曹蘭痛揭20年「手機沒響過」背後原因

術後就激戰！2週後她下體「掉出粉色一坨」　醫嘆：是腸子

冷血槍手躲秘密夾層！浴室水痕成敗筆洩蹤

更多

最夯影音

更多
南投行刑式槍殺釀4死　冷血槍手台中落網！

南投行刑式槍殺釀4死　冷血槍手台中落網！
南投行刑式槍擊4死！　嫌劫被害課長機車逃逸

南投行刑式槍擊4死！　嫌劫被害課長機車逃逸

生技公司槍擊案歹徒身影曝　目擊員工：拿槍逼大家進去

生技公司槍擊案歹徒身影曝　目擊員工：拿槍逼大家進去

媽拿吹風機白汪秒彈起 擠掉弟搶C位：就愛吹毛

媽拿吹風機白汪秒彈起 擠掉弟搶C位：就愛吹毛

是周氏情歌！周杰倫推《還在流浪》　兒子獻聲新專…昆凌：臭屁的Romeo

是周氏情歌！周杰倫推《還在流浪》　兒子獻聲新專…昆凌：臭屁的Romeo

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面