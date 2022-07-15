快訊／李鴻淵爆頭殺4人　法院裁定羈押禁見

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記者趙蔡州、高堂堯／南投報導

56歲李鴻淵14日犯下4死1傷槍擊案，逃亡20小時後在台中落網，15日晚間被移送南投地檢署複訊，南投地檢署複訊結束後，向法院聲請羈押禁見。南投地方法院15日晚間11點召開羈押庭，認為李男涉犯殺人、殺人未遂、私行拘禁等罪及違反槍砲彈藥刀械管制條例，犯罪嫌疑重大，有逃亡、串證、滅證之虞，裁准羈押禁見。

李鴻淵14日闖入南投草屯康建生技公司，對5人行刑式槍決轟頭，造成4死1重傷悲劇，殺人後他在友人的協助下，藏匿在台中一間養生館，不過20小時後仍被警方循線逮捕帶回。

▲李鴻淵15日晚間9點被移送到南投地檢署複訊。（圖／記者戴上容攝）

李男15日接受警方初步偵訊後，晚間9時許在員警的押解下，步出警局準備移送至南投地檢署複訊，上車前面對大批媒體詢問，全程都低頭不發一語，對比落網時已無囂張氣燄。警方透露，李鴻淵在訊問的最後有表示悔意。

涉嫌協助兇嫌藏匿的賴姓養生館幹部，15日晚間也被依藏匿人犯罪嫌移送南投地檢署調查。據悉，賴男為李鴻淵的同鄉同學，知道李男犯下槍擊案正在逃亡後，仍顧念昔日情誼協助藏匿。

▼李鴻淵15日晚間9點被移送到南投地檢署複訊。（圖／記者戴上容攝）