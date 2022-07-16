目擊冷血殺手衝進康建！還對看3次　她慶幸：好險沒被「砰砰」

記者游瓊華、郭玗潔／南投報導

南投縣草屯鎮康建生技公司14日下午傳出槍擊案，前員工李鴻淵闖入公司「行刑式槍決」，釀成4死1重傷。康建公司旁的玫瑰花工寮老闆娘受訪表示，當天她曾目擊李嫌全身包緊緊、騎著機車在小路上不斷來回徘徊，李嫌還和她對眼2、3次，現在想來超可怕，拍胸口慶幸沒被「砰砰」，老闆也透露，康建的外勞養了7、8條黑狗，平常狂叫，但案發時卻異常安靜，相當奇怪。

▲當時一玫瑰花工寮老闆娘正在康建公司門前花田剪花(紅圈處)，目睹李男騎機車衝入大門。

老闆娘表示，當天4、5點她蹲在康建公司前的玫瑰花農地剪花，看到有個人騎機車經過，對方戴著口罩、圍著脖圍，全身包緊緊的，但因為當地很多人都這樣穿，她並不覺得奇怪，只是發現這個人不斷的來回經過附近小路，覺得可疑才多注意，還因此和李男對眼相看2、3次。

到了約莫5點後，康建大門打開，她就看到李男騎機車衝進去，事後看到新聞才知道裡面發生命案，現在想起來還是害怕，拍著胸口慶幸說，好險好險，沒被李男「砰砰」。

老闆也透露，康建外勞養了7、8條黑狗，平常狂叫有夠兇，但案發當時卻異常安靜，相當奇怪。據了解李鴻淵頗喜歡狗，甚至有人目擊，他犯案當天還逗弄鄰居的狗，事實上有記者到康建公司採訪時，就被工寮外的狗咬，李犯案當時狗卻沒有吠叫，除了李曾任職該公司，可能也與他愛狗、熟悉狗兒習慣有關。

▲ 南投康建4死槍案，槍手李鴻淵落網。（圖／ETtoday記者攝）