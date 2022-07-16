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社會 社會焦點 保障人權

詭異！李鴻淵農資室狠殺2人　隔壁休息室時鐘「停在案發當時」

記者許權毅、林冠吟／南投報導

56歲李鴻淵14日闖入曾任職的南投草屯康建生技公司，對5人行刑式槍決轟頭，造成4死1重傷，案發2天後警方陸續撤除封鎖線，兇案相關地點也陸續曝光，《東森新媒體ETtoday》直擊位在第一現場農場資材室旁邊的員工休息室裡，還擺放著員工喝茶吃點心留下的痕跡，很難想像創辦人之弟賴鋕卿和園藝課長劉慶杉，就命喪隔壁房間。巧合的是，休息室內牆上的時鐘，詭異停在5點41分，與案發時間相差不遠，讓人不寒而慄。

▲▼康建生技公司4死槍擊命案，第一現場旁的員工休息室時鐘恰巧停在17點40分左右，和案發時間差不多。（圖／記者許權毅攝）

▲康建生技公司發生4死1重傷的槍擊命案。（圖／記者許權毅攝）

回顧整起事故，槍手李鴻淵為康建生技公司前員工，李2014年在職時與一名洪姓女課長發生糾紛，他曾狠喊「我要讓妳死！」，洪女懷疑是李鴻淵所為，便對李鴻元提告並求償90萬元，但李鴻淵提出不在場證明，法官判處李鴻淵無罪。事後洪女因擔心被報復離職搬家，讓李鴻淵疑似因而懷恨在心。

李鴻淵14日下午埋伏許久，先是在農場資材室，以手銬將康建生技公司創辦人賴敏男的胞弟賴鋕卿，與園藝課長劉慶杉2人2人反手銬住，便拿著劉慶杉的手機打電話要賴敏男前往農場資材室，表明有事情要找他請賴過來農資室，不過正巧因為賴敏男有訪客，而被拒絕。未料，李鴻淵竟反手給被銬住的賴鋕卿與劉慶杉2人一人一槍，讓2人當場爆頭，隨後再趁著下班時間闖入公司後，接連將賴敏男、賴敏男女兒賴彥予、及女會計主任張嘉綺「行刑式槍決」，5人均頭部中彈，僅有賴敏男存活，但傷勢相當嚴重，目前仍在醫院觀察，尚未脫離險境。

▲▼(更新版)南投康建生技公司槍擊案4死，現場陳屍位置曝光。（圖／ETtoday製）

▲▼康建生技公司槍擊案4死，現場陳屍位置曝光。（圖／ETtoday製）

▲▼(更新版)南投康建生技公司槍擊案4死，現場陳屍位置曝光。（圖／ETtoday製）

而李鴻淵在槍擊後，也騎著機車一路展開逃亡，不過15日下午隨即被警方在台中某養生館的夾層中逮獲。隨著時間的推進，作為案發地點被封鎖線重重包圍的康建生技公司，也在警方進入現場採證結束後，逐步將封鎖線拆除，記者也得以慢慢挺進的案發現場附近。

▲▼康建生技公司4死槍擊案，第一現場旁的員工休息室。（圖／記者許權毅攝）

▲康建生技公司4死槍擊案，第一現場旁的員工休息室。（圖／記者許權毅攝）

從事發地點來看，農場資材室為鐵皮搭建，不過建築物中卻分成兩部分，一部分為農場資材室，另一部分則做為員工休息室，由於該處仍與康建生技公司有一段約300公尺的距離，可以看出平常員工應都會在客廳裏面泡茶、休息的痕跡，不過牆上的時鐘，時間卻剛好詭異的停在與李鴻淵犯下槍擊案的時間差不多，恐怖巧合也讓人相當毛骨悚然。

▲▼康建生技公司4死槍擊案，第一現場旁的員工休息室。（圖／記者許權毅攝）

▲▼康建生技公司4死槍擊案，第一現場旁的員工休息室，牆上的時鐘剛好停在17點40分左右，和案發時間差不多。（圖／記者許權毅攝）

▲▼康建生技公司4死槍擊案，第一現場旁的員工休息室。（圖／記者許權毅攝）

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