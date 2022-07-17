致詞全文曝光！蔡英文點名綠營縣市候選人　要拿出「綠色執政」成績單

記者杜冠霖／台北報導

民進黨全國黨代表大會今（17日）下午登場，適逢九合一地方選舉，今年主題定為「團結台灣顧好未來」，執政縣市首長及參選人一字排開大造勢。而總統、民進黨黨主席蔡英文也在致詞中細數綠營執政成績，並點名民進黨年底九合一大選提名候選人，要積極地展開溝通，爭取人民的認同，「把我們『綠色執政，品質保證』的成績單拿出來，民進黨贏，台灣一定贏。」

蔡英文於全代會開幕式致詞全文如下：

蘇貞昌院長、第一次以黨員資格參加會議的前副總統陳建仁、姚嘉文前主席、卓榮泰前主席、游錫堃院長、林錫耀秘書長、張俊雄前院長、各位黨代表同志，以及我們「會做事戰隊」的縣市長候選人，大家午安、大家好。

今天是民進黨的全代會，也是2022年地方選舉前的全代會。我們已經提名的18位縣市長候選人，都站在這裡，展現出團結的意志，我們有信心，要打贏這場選戰。

這段時間以來，國內疫情穩定趨緩，大家正在一步步邁向正常生活。今天現場也有醫護人員代表，我要再一次向所有的醫護人員和防疫夥伴，致上最深的敬意和感謝。

面對後疫情時代，作為執政黨，我們絲毫不能鬆懈，必須做好準備。

最近，日本安倍晉三前首相不幸過世，我們痛失了一位好朋友。

安倍前首相曾經說，世界必須認知到，台灣的民主已經相當成熟。而且一個更茁壯的台灣、保障自由及人權的台灣，將會符合全世界的利益。

我們會記得老朋友的期許。民進黨每一位黨員同志，都有責任，要守護民主自由，讓台灣在艱難的環境中崛起、茁壯。

團結台灣，面對時代給予的挑戰，這就是民進黨當下的關鍵使命。

民進黨另外一個重要的使命，就是堅持改革精神，奮力打拚，顧好未來。

過去兩年多來，我們改革的腳步，沒有因為疫情而停下來。

為了提升國防戰力，我們成立全民防衛動員署，並且開始改革後備動員制度。

為了實踐2050淨零轉型的目標，我們提出轉型的路徑圖，努力促進台灣的永續發展。

剛剛蘇院長也給各位報告，面對少子女化的挑戰，我們要給家長更多的支持。不論是育兒津貼翻倍、產檢補助的提高，還是育嬰假留職停薪額度的提高，我們都做到了。

我們也要給孩子最好的照顧。班班有冷氣、有健康優質的營養午餐，我們做到了。

同時，政府帶頭加薪，年年調升基本工資，也擴大租屋補助，持續興辦社會住宅，希望能夠減輕年輕人的負擔。

這些改革及社會照顧政策，是民進黨對台灣人民的承諾。改革顧未來，是顧全台灣的未來，不只要顧好下一代，也要讓上一代的人放心。

各位，「團結台灣，顧好未來」，是這次全代會的主題，也是民進黨的使命。民進黨除了要「會做事」，也要「做對事」。我們沒有忘記改革的責任，也沒有輕忽現實的挑戰，我們有能力在變動的世界局勢中，穩健地帶領台灣走向世界舞台。

後疫情時代的世界，是個充滿挑戰和機會並存的世界。尤其，烏俄戰爭還在持續，國際性的通貨膨脹正在發生。

但是我們可以對自己保持信心。台灣經濟的基本面良好，許多產業在全球供應鏈重組的過程中，也把握住關鍵的戰略地位。

更重要的是，台灣社會充滿韌性，台灣人也有足夠的勇氣和智慧，能夠化危機為轉機。

執政團隊會善用這些優勢，以最穩健的步伐，來維持經濟成長、物價平穩，並且特別留心基層勞工、年輕朋友的需求。

在過去一週，新一波的國旅補助方案，已經上路，「動滋券」的加碼方案也宣布了。隨著生活回到常軌，執政團隊會抓緊振興經濟的機會，仔細評估開放的時程表，重新爭取國際旅客來台灣。

這些措施，我要請所有的黨員同志，幫忙多宣傳、多說明，讓社會上的百工百業，把握住後疫情的商機，一起邁向正常生活。

在下一個階段，我們更要讓中央和地方，緊密合作，促進台灣的整體發展。

過去四年、八年，民進黨的縣市首長，都展現出亮眼的執政成績。公共服務品質提升，建設一一展開，城市脫胎換骨，在地民眾也找回了光榮感。這些都是中央地方共同努力的成果。

未來四年，我們因應後疫情時代的挑戰，公共建設要加速，產業升級要確實，更要透過城市外交，讓台灣在國際上持續發光發亮。這一切，也需要中央地方同心。

台灣就像一支棒球隊，中央政府和地方政府，各有各的守備位置。只有團結一致，互相補位，才能發揮團隊戰力，打出最好的成績。

所以，11月26號的選舉，我們推出最強、最有經驗，也最符合地方發展需求的縣市長候選人。

在北台灣首都圈，蔡適應在基隆、陳時中在台北、林佳龍在新北、林智堅在桃園和沈慧虹在新竹市，他們將強強聯手、共同治理，讓首都生活圈大步前進。

在中台灣，徐定禎在苗栗、蔡其昌在台中、黃秀芳在彰化和蔡培慧在南投，他們深耕地方、歷練豐富，一定能讓中台灣大建設、大發展。

在南台灣，劉建國在雲林、翁章梁在嘉義縣、李俊俋在嘉義市、黃偉哲在台南、陳其邁在高雄和周春米在屏東，他們勤奮專業，一定可以做到「綠色執政、品質保證」。

在東台灣，江聰淵在宜蘭、Kolas Yotaka在花蓮和劉櫂豪在台東，他們誠懇踏實、宏觀優質，讓我們一起爭取最大的支持，贏回東台灣的光榮感。

我們推出的縣市長候選人，都是從政經驗豐富，有國際視野，更有地方服務的熱忱，最重要的是，還有百分百的執行力，能夠扛起民進黨執政的「會做事」招牌。

我們有信心，「中央執政好成績，地方推薦好人才」，民進黨推薦的都是最好的治理人才。

2018年的地方選舉，對民進黨而言，是一次深刻的教訓。但是我們都很清楚，人民給我們教訓，是因為希望我們更好；人民給我們機會，是因為希望我們堅守理念、落實承諾。

這一次，我們做了最充足的準備，拿出最好的政績、提出最強的候選人，就是要贏得人民最大的支持！

唯有勝選，改革的理想才能落實；唯有勝選，我們的執行力才有展現的機會。

因此，在選舉當中，我們要堅定地表達立場，積極地展開溝通，捍衛我們的理念，爭取人民的認同。這就是民主。

把我們的理念講出來、把我們的執行力秀出來，把我們「綠色執政，品質保證」的成績單拿出來，民進黨贏，台灣一定贏。

和選舉同時舉行的，還有十八歲公民權的修憲複決。這是民進黨最早提出的主張，現在終於得到其他政黨的支持，有機會能夠入憲。

民進黨堅定支持這項長久以來的主張；這一次，讓我們「民主、前進、挺十八」。我也要提醒大家，修憲複決投票的門檻很高，而十八歲公民權攸關台灣的未來。

所以，我拜託大家，要抓緊機會大力宣傳，到廟口講、到夜市講、送車的時候講、跑攤的時候講，把修憲複決投票當作自己的選舉來推，讓更多年輕人有機會決定國家的未來。

團結台灣，顧好未來，讓會做事的人贏，讓台灣的民主更進步、國家更壯大，我們一起來拚，民進黨加油、台灣加油，謝謝大家。

▼蔡英文與行政院長蘇貞昌帶領所有縣市長候選人以及現任執政縣市長同台。（圖／記者李毓康攝）

