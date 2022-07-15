　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

明知狠殺4人仍收留原因曝！養生館經理涉藏匿　還供淨身洗血漬

記者張君豪、蔡怡萍／台中報導

南投草屯鎮康建生技公司14日發生的4死1傷槍擊命案，槍手李鴻淵逃亡20個小時後，15日下午1時50分在台中市中清路一家養生館落網。而協助他藏匿的養生館經理，據了解為李嫌在南投草屯的同鄉同學，並且知道他犯下槍擊重案逃亡中，但仍顧念昔日情誼而讓他藏匿在館內，警方也將養生館經理一併逮捕，以涉嫌藏匿人犯偵辦。

▲▼南投康建4死槍擊案，協助槍手藏匿的台中中清路養生館經理遭帶回。（圖／記者白珈陽攝）

▲南投康建公司4死槍擊案，協助槍手李鴻淵藏匿的台中中清路養生館經理是草屯同鄉，涉嫌藏匿人犯帶回偵辦。（圖／記者白珈陽攝）

警方查出，養生館經理是李鴻淵在南投草屯的同鄉同學，明知他犯下重大槍擊命案後，仍念及往日交情而收容他，讓行兇後沒有返家，而是變換數輛計程車逃亡至台中的李鴻淵，藏匿在養生館並未對外開放的5樓夾層，並使用4樓的員工宿舍浴室盥洗，將殘忍槍殺4條人命噴濺到的血跡清理乾淨。

▲▼ 南投康建生技槍擊4死案，警方拘捕兇嫌畫面曝光 。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲▼南投康建生技公司槍擊案4死，李嫌躲藏在養生館未對外開放夾層內。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲▼南投康建生技公司槍擊案4死，李嫌躲藏在養生館夾層。（圖／記者鄧木卿翻攝）

警方攻堅進入後從養生館2樓開始搜索，2、3樓為該館營業的個別包廂，4樓為員工宿舍，李嫌則躲在頂樓加蓋的5樓夾層中，但仍被眼尖警方揪出逮捕。

▼ 開槍4死兇手李鴻淵行兇後到台中友人的養生館盥洗換裝。（圖／ETtoday記者攝）

▲▼ 南投康建4死槍案，槍手李鴻淵落淵。（圖／ETtoday記者攝）

根據警方調查，李嫌昨日下午17時許行兇後並未返回住處，而是預先將手機留在雙東里住處故佈疑陣，誤導警方判斷、連夜調度警力卻攻堅撲空。而他犯案後，從棄車處搭乘計程車逃逸，過程中狡猾換搭5次計程車後，抵達台中霧峰區某工地公務所，向昔日工作同事商借3萬元跑路費用後，搭車前往中清路的養生館藏匿，約在晚間19時36分左右抵達，而協助藏匿的養生館經理也遭警方一併押上警車帶回，依涉嫌藏匿人犯進行偵辦。

▼協助藏匿李嫌的台中養生館事後拉下鐵門、以沙發擋門，拒絕採訪。（圖／記者白珈陽攝）

▲▼康建4死槍擊案，協助藏匿李嫌的台中養生館拉下鐵門。（圖／記者白珈陽攝）
 

►劉品言大展貓系魅惑曲線　不骨感也能很性感

►Jo Malone香水低於6折！英國梨與小蒼蘭、鼠尾草與海鹽通通有

ET快訊
LIVE／新任衛福部長薛瑞元、指揮官王必勝　說明施政方向
狂收「有急事找你」垃圾訊息崩潰！　電信業者回應了
快訊／林昀儒24分鐘直落三快勝　闖進WTT挑戰賽8強
冷血槍手躲秘密夾層！浴室水痕成敗筆洩蹤
鴻海轉投資中國紫光　經部開罰！最高2500萬
快訊／土地公廟火警　他湊近驚見「神桌下焦屍」嚇傻
殺人+逃亡時間軸曝！冷血「銬椅轟頭」奪命　一招玩弄警斷尾脫逃
衛福部長跟指揮官不同人！　政院曝原因
快訊／抓到了！國道超不了車竟開槍　狂男遭警圍捕落網
「超偶幫」哽咽憶朱俐靜！曝最後一通電話催淚內容：講了40分鐘

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／新北樹林土地公廟火警　他湊近驚見「神桌下焦屍」嚇傻

殺人+逃亡時間軸曝！冷血「銬椅轟頭」奪命　一招玩弄警斷尾脫逃

民宅拆除磚牆下秒突倒塌　桃園60歲工人來不及逃遭重壓亡

冷血槍手躲天花板秘密夾層…警一度找嘸人！浴室水痕成敗筆洩蹤

快訊／抓到了！國道超不了車竟開槍射窗　狂男遭警圍捕落網

快訊／台南市安平渔光島傳有人溺水　溺者由衝浪民眾及時救起

騎車未戴帽配合攔查！花蓮男下秒棄車逃　警壓制搜出身藏毒品

南投槍手睡夢中被逮　盧秀燕感謝破案「警察市民都平安」

明知狠殺4人仍收留原因曝！養生館經理涉藏匿　還供淨身洗血漬

直行機車高速擊落左轉女騎士　滑20公尺...塞路邊小貨車底

尪長途跑車賺錢難陪家人...　帶兒等他下班收閃燈回應❤

吳慷仁「裸身被綑綁」尺度超開　狂調教賈靜雯：妳叫出來....XD

Lulu代朱俐靜家人送貼紙「Love you」　陳漢典心疼藏病情...慟讚「零負評藝人」

愛車被「千萬移動豪宅」A到　姨霸氣回：只在乎我行事曆

柯佳嬿「喜歡你的形狀」撩林柏宏　尺度超開！賈靜雯虧：坤達知道嗎？

曾國城憶朱俐靜樂觀：看不到黑暗　陶晶瑩淚曝「她走得很安祥」

許藍方被搜保險套慌了：我不買這牌！　手機驚見「王少偉裸上身」...小S嚇歪

上台74突「刁車」釀回堵　妙齡女慌坐分隔島抱膝哭

見眼熟嫌犯：阿德～想你餒　花蓮警「搏感情式」路邊逮人

近80kgs高加索懶得走路　寵物展找床躺、被媽拖著走

快訊／新北樹林土地公廟火警　他湊近驚見「神桌下焦屍」嚇傻

殺人+逃亡時間軸曝！冷血「銬椅轟頭」奪命　一招玩弄警斷尾脫逃

民宅拆除磚牆下秒突倒塌　桃園60歲工人來不及逃遭重壓亡

冷血槍手躲天花板秘密夾層…警一度找嘸人！浴室水痕成敗筆洩蹤

快訊／抓到了！國道超不了車竟開槍射窗　狂男遭警圍捕落網

快訊／台南市安平渔光島傳有人溺水　溺者由衝浪民眾及時救起

騎車未戴帽配合攔查！花蓮男下秒棄車逃　警壓制搜出身藏毒品

南投槍手睡夢中被逮　盧秀燕感謝破案「警察市民都平安」

明知狠殺4人仍收留原因曝！養生館經理涉藏匿　還供淨身洗血漬

直行機車高速擊落左轉女騎士　滑20公尺...塞路邊小貨車底

不信護盤神山？中環認賠殺出台積電　揭虧逾2000萬

半夜被冷醒！她喚「巨大暖暖包」左右夾擊　吸狗摸肚毛堪稱五星級

「妹子有事急找」網加LINE傻眼：害我急起來！安卓+蘋果1招阻絕

她拿「外罩衫和家中窗簾」做對比　無奈苦笑：差別在哪？

傅培梅也抵擋不住的手切帶皮滷肉飯！用這3種肉最香

新娘嫌友43公斤「看起來很奇怪」　女拒任伴娘健康放首位　

把客人分3等級！8年櫃姐「最瞧不起1類人」曝精品櫃日常　全場點頭

老媽做果凍「三色豆+蝦子+草莓」　兒子哭著曝口感：營養滿分

功能大革新！　Facebook將開放用戶可擁有「5個身份」

狂收「有急事找你」垃圾訊息快崩潰！　電信業者這樣回應

情侶搭火車激吻！他下秒「大手覆山丘」　超母湯畫面...高清照瘋傳網羞炸

社會熱門新聞

快訊／南投行刑式槍殺4死　冷血槍手落網

8年前嗆殺女課長　兇嫌行刑式血洗！證人全轟頭

8年恩怨埋殺機！嫌犯狠奪4命　全因他們做了這些事

康建生技5人遭關廁「行刑式槍殺」

獨／牛樟芝業界曝：恐找殺手處理

即／躲養生館被活逮！槍手高喊：我有深仇大恨

槍手問：賴博士在哪　埋伏3小時奪4命

南投「行刑式槍殺」4死　兇嫌身分曝光

蒙面槍手放過5員工：進廁所就不會死

快訊／殺手正面曝！警查扣「手槍、百發子彈」

警政署長曝南投4死：已鎖定槍手就是他

快訊／直擊攻堅現場！奪4命槍手台中落網

冷血殺手背景曝　邊坡零工因腎結石失業

行刑式槍殺現場　2人遭上銬爆頭

更多熱門

相關新聞

南投槍手睡夢中被逮　盧秀燕「警察市民都平安」

南投槍手睡夢中被逮　盧秀燕「警察市民都平安」

犯下南投4死1傷行刑式槍殺案的李姓嫌犯，下午在台中市一家養生會館落網，市長盧秀燕在防疫線上記者會時表示，記者會前已接到台中警察局長電話，人已經被逮捕，還好沒有傷及無辜，警察同仁平安，她特別感謝警察同仁的辛勞與守護治安的努力。

南投殺手就是要他們命　改造槍卻裝制式子彈

南投殺手就是要他們命　改造槍卻裝制式子彈

LIVE／冷血殺手逃亡20hrs台中落網　南投刑警大隊記者會說明

LIVE／冷血殺手逃亡20hrs台中落網　南投刑警大隊記者會說明

兇嫌冷笑被逮「4冤魂怎償命」　網更絕望了

兇嫌冷笑被逮「4冤魂怎償命」　網更絕望了

養生館經理是同鄉　藏匿殺手被押上警車

養生館經理是同鄉　藏匿殺手被押上警車

關鍵字：

養生館同鄉南投李鴻淵槍擊康建生技公司台中草屯

讀者迴響

熱門新聞

快訊／南投行刑式槍殺4死　冷血槍手落網

8年前嗆殺女課長　兇嫌行刑式血洗！證人全轟頭

8年恩怨埋殺機！嫌犯狠奪4命　全因他們做了這些事

康建生技5人遭關廁「行刑式槍殺」

「有急事找你」iPhone狂收訊息　網曝1招：有效

獨／牛樟芝業界曝：恐找殺手處理

即／躲養生館被活逮！槍手高喊：我有深仇大恨

槍手問：賴博士在哪　埋伏3小時奪4命

槍殺爆頭4大命案！淫魔硬上她「矇眼射腦慘死」

國旅補助今開搶！「訂房每晚折1300」攻略一次看

楊小黎試乘刮傷車子！　店經理「壓迫式回應」傻眼：拒買

白肌妹沒穿內衣逛市場全被拍！

南投「行刑式槍殺」4死　兇嫌身分曝光

蒙面槍手放過5員工：進廁所就不會死

快訊／殺手正面曝！警查扣「手槍、百發子彈」

更多

最夯影音

更多
尪長途跑車賺錢難陪家人...　帶兒等他下班收閃燈回應❤

尪長途跑車賺錢難陪家人...　帶兒等他下班收閃燈回應❤
吳慷仁「裸身被綑綁」尺度超開　狂調教賈靜雯：妳叫出來....XD

吳慷仁「裸身被綑綁」尺度超開　狂調教賈靜雯：妳叫出來....XD

Lulu代朱俐靜家人送貼紙「Love you」　陳漢典心疼藏病情...慟讚「零負評藝人」

Lulu代朱俐靜家人送貼紙「Love you」　陳漢典心疼藏病情...慟讚「零負評藝人」

愛車被「千萬移動豪宅」A到　姨霸氣回：只在乎我行事曆

愛車被「千萬移動豪宅」A到　姨霸氣回：只在乎我行事曆

柯佳嬿「喜歡你的形狀」撩林柏宏　尺度超開！賈靜雯虧：坤達知道嗎？

柯佳嬿「喜歡你的形狀」撩林柏宏　尺度超開！賈靜雯虧：坤達知道嗎？

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面