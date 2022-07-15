明知狠殺4人仍收留原因曝！養生館經理涉藏匿　還供淨身洗血漬

記者張君豪、蔡怡萍／台中報導

南投草屯鎮康建生技公司14日發生的4死1傷槍擊命案，槍手李鴻淵逃亡20個小時後，15日下午1時50分在台中市中清路一家養生館落網。而協助他藏匿的養生館經理，據了解為李嫌在南投草屯的同鄉同學，並且知道他犯下槍擊重案逃亡中，但仍顧念昔日情誼而讓他藏匿在館內，警方也將養生館經理一併逮捕，以涉嫌藏匿人犯偵辦。

▲南投康建公司4死槍擊案，協助槍手李鴻淵藏匿的台中中清路養生館經理是草屯同鄉，涉嫌藏匿人犯帶回偵辦。（圖／記者白珈陽攝）

警方查出，養生館經理是李鴻淵在南投草屯的同鄉同學，明知他犯下重大槍擊命案後，仍念及往日交情而收容他，讓行兇後沒有返家，而是變換數輛計程車逃亡至台中的李鴻淵，藏匿在養生館並未對外開放的5樓夾層，並使用4樓的員工宿舍浴室盥洗，將殘忍槍殺4條人命噴濺到的血跡清理乾淨。

▲▼南投康建生技公司槍擊案4死，李嫌躲藏在養生館未對外開放夾層內。（圖／記者鄧木卿翻攝）

警方攻堅進入後從養生館2樓開始搜索，2、3樓為該館營業的個別包廂，4樓為員工宿舍，李嫌則躲在頂樓加蓋的5樓夾層中，但仍被眼尖警方揪出逮捕。

▼ 開槍4死兇手李鴻淵行兇後到台中友人的養生館盥洗換裝。（圖／ETtoday記者攝）



根據警方調查，李嫌昨日下午17時許行兇後並未返回住處，而是預先將手機留在雙東里住處故佈疑陣，誤導警方判斷、連夜調度警力卻攻堅撲空。而他犯案後，從棄車處搭乘計程車逃逸，過程中狡猾換搭5次計程車後，抵達台中霧峰區某工地公務所，向昔日工作同事商借3萬元跑路費用後，搭車前往中清路的養生館藏匿，約在晚間19時36分左右抵達，而協助藏匿的養生館經理也遭警方一併押上警車帶回，依涉嫌藏匿人犯進行偵辦。

▼協助藏匿李嫌的台中養生館事後拉下鐵門、以沙發擋門，拒絕採訪。（圖／記者白珈陽攝）





