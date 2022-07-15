殺人+逃亡時間軸曝！冷血「銬椅轟頭」奪命　一招玩弄警斷尾脫逃

▲56歲嫌犯李鴻淵槍殺4人，躲在養生館夾層被逮。（圖／記者鄧木卿翻攝）

記者黃資真／南投報導

犯下南投康建生技公司4死1重傷槍擊案的56歲李姓嫌犯，逃亡20小時後，終於在今（15）日下午1時50分於台中市中清路一家養生會館落網，南投縣警局刑警大隊稍早說明李嫌完整犯案過程，手法令人毛骨悚然。

還原事發經過，14日下午1時許，李鴻淵持槍抵達農場，卻未見到賴敏男，只見其胞弟賴鋕卿及劉慶杉2人，隨即將2人押入資材室，以手銬銬在椅子上，質問「賴敏男在哪？」還要賴鋕卿撥打電話給胞兄，要他前往農場碰面；但賴敏男當時碰巧有訪客，因此未到農場。

▲兇嫌犯案後騎著死者課長女兒的機車逃亡 。（圖／記者陳以昇翻攝）

李鴻淵先持槍射擊兩人頭部後，在農場等賴敏男到來，但等了一下午都未見其現身，一直到了下班時段，李嫌決定騎乘劉慶杉女兒的機車前往250公尺外的公司找人，趁著下班人潮門禁較鬆之際混入公司，並詢問職員「賴博士在哪？」循線進入1樓大會客室。

進入生技公司後，李鴻淵亮槍將現場員工全部叫進廁所，並恐嚇「不進去就會死」，並以袋子收繳每一員工的手機避免有人報警，接著再槍殺賴敏男及其女兒賴彥予，還有女主任張嘉綺共3人，除了賴敏男送醫急救，緊急開刀後生命跡象穩定，其餘4人皆不幸喪命。

行兇後，李鴻淵戴著黑色帽子，並蒙面、戴口罩，騎著原先偷來的機車離去，未返回住處，而是往草屯市區及台中方向逃逸。

▲養生館內搜出犯嫌攜帶的槍枝等用具。（圖／記者陳煥丞攝）

不過李鴻淵故佈疑陣，先是將手機留在原住處，讓警方連夜調度警力攻堅撲空，還從棄車處連續換了5次計程車逃避查緝，抵達台中霧峰某工地公務所後，向昔日工作同事商借3萬元跑路費用後，搭車前往養生館藏匿，約在晚上7點36分抵達。

警方經調閱監視器，以及訪查多輛目擊的計程車司機，確認李鴻淵躲藏的養生館位置，在今天下午1時30分許後展開攻堅抓人，並查扣作案之改造手槍3枝、子彈179顆、滅音管1枝、折疊刀1把、犯案所著短袖上衣1件等證物，訊後依涉嫌殺人、槍砲案移送南投地檢署偵辦。