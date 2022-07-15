冷血槍手躲天花板秘密夾層…警一度找嘸人！浴室水痕成敗筆洩蹤

記者張君豪、莊智勝／台中報導

槍手李鴻淵昨(14日)闖入南投康建生技公司，犯下4死1重傷槍擊血案，今下午1時50分在台中市中清路一家養生館落網。警方調閱監視器，明確拍到李嫌昨夜7時許走進養生館中，但今攻堅搜索館內3、4樓時，卻未見到李蹤跡，一度懷疑是否館內有其他動線致其逃逸，最後還是浴室內的積水水痕洩蹤，警方仔細搜索才終於在天花板夾層發現李嫌。

▲警方發現養生館明明沒有營業，但宿舍浴室卻有剛洗完澡的水痕，因此確定李嫌還藏匿其中。（圖／記者白珈陽攝）

警方調查，李嫌在康建生技連開5槍釀成4死1重傷後，隨即劫走死者機車逃往台中。中途為製造斷點，還一連換了5部計程車，最終在昨夜晚間7時36分抵達同鄉開設的養生館躲藏。據了解，該養生館經理是李嫌舊識，明知他犯下重大槍案，但仍念及舊情收留，不但將5樓未開放空間給李嫌使用，還讓他在4樓員工宿舍浴室中盥洗。

由於李嫌相當狡猾，犯案前早將手機丟在雙冬里住家，警方無法透過手機訊號定位，只好逐個調閱監視器追查，最終鎖定李嫌落腳養生館，監視器也明確拍下李嫌走入館內身影。警方掌握後，立即調派優勢警力攻堅，但今攻入館內逐層搜索後，卻不見李嫌身影，當時警方一度懷疑是否養生館有其他動線，導致李嫌在神不知鬼不覺的情況下脫逃。

但警方再次仔細檢視養生館內細節，赫然發現沒有開張營業的養生館，4樓員工宿舍浴室卻有剛洗完澡的積水、水痕，推測不久前才剛有人盥洗，因此研判槍手李嫌還窩藏在館內，擴大搜索後才終於在5樓夾層裡發現李嫌藏匿其中，當即將其逮捕歸案。

▼李鴻淵犯後一路騎車逃往台中躲藏。（圖／記者陳以昇、鄧木卿翻攝）

▼李鴻淵躲在隱密的天花板夾層中，本以為萬無一失，不料浴室水痕卻露餡。（圖／記者鄧木卿翻攝）