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社會 社會焦點 保障人權

就是要他們命！改造槍卻裝制式子彈　殺手3把槍藏放位置曝光

記者張君豪、莊智勝／台中報導

涉及南投康建生技公司4死槍擊案的槍手李鴻淵，在逃亡20多個小時後終於在台中落網。警方逮捕李嫌時，發現其火力十分強大，現場起出3把手槍、179發子彈，其中3把槍一把放在後背包、一把放在隨身腰包、另外手提塑膠袋中還有一把上膛的手槍，幸在優勢警力的圍捕下，李嫌束手就逮，未進一步演變成駁火槍戰。

警方調查，李嫌在康建生技連開5槍釀成4死1重傷後，隨即劫走死者機車逃往台中。狡猾的李嫌深知自己行蹤必會遭到警方鎖定，因此行兇前還預先將手機留在雙冬里住處，故佈疑陣、讓警方撲空。

▲▼南投康建生技公司槍擊案4死，李嫌落網，手提塑膠袋內放有已上膛手槍。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲李嫌落網時從夾層中遞下一個手提塑膠袋，袋內裝的是已上膛的手槍。（圖／記者鄧木卿翻攝）

李嫌犯後騎車逃往台中霧峰，並將機車隨意棄置在中投公路旁草叢中，為製造逃亡斷點、加大警方追緝難度，還五度換乘計程車，過程中還向昔日工作的同事借款3萬元作為跑路費用，並在昨夜晚間7時36分抵達養生館躲藏。

警方在追緝過程中，一度準備出動M化率波車，想鎖定李嫌手機門號，並藉此定位，但因李嫌早把手機丟在雙冬里住家，且機警未使用新門號，因此警方無法鎖定，只好改調閱監視器畫面，訪查多輛計程車司機，最終才鎖定李嫌落腳位置。

據了解，該養生館經理為李嫌同鄉，明知他犯下重大槍案，但仍顧念舊情收留他，把未對外開放的5樓夾層讓李嫌使用，並供他洗漱、休憩。

▲▼ 南投康建生技槍擊4死案，警方拘捕兇嫌畫面曝光 。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲李嫌落網時放棄抵抗，在優勢警力的圍捕下束手就逮。（圖／記者鄧木卿翻攝）

警方今下午調集警力、荷槍實彈展開攻堅，李嫌還一度逃往屋頂夾層躲藏，但仍被眼尖警方發現。李嫌眼見再也無處可逃，這才乖乖就範，直喊「我甘願了啦！」

警方事後在現場起出3把手槍、179發子彈，均為90式改造手槍，而李嫌行兇還是使用制式子彈，威力不容小覷；李嫌落網時，3把槍分別放在後背包、隨身腰包、及手提塑膠袋，其中塑膠袋內那把槍還已經上膛，幸李嫌束手就逮，未演變成駁火槍戰。

▼李嫌隨後遭押往刑警大隊偵訊。（圖／記者陳以昇攝）

▲▼南投康建生技公司槍擊案4死，李嫌落網高喊「大家好」。（圖／記者陳以昇攝）

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