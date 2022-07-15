防疫專業蔡英文、蘇貞昌都肯定　張上淳獲聘行政院首席防疫顧問

▲張上淳防疫專業獲得總統蔡英文、行政院長蘇貞昌肯定，被聘為行政院首席防疫顧問。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院發言人羅秉成15日宣布，新任衛福部長由次長薛瑞元升任，醫福會執行長王必勝則升任衛福部次長並兼任疫情指揮官；而過去密切參與防疫團隊運作的張上淳，也獲聘為行政院首席防疫顧問。羅秉成說，張上淳在疫情期間召集專家會疫提出各種專業建言，經蘇院長與總統蔡英文商議後，決定比照美國白宮首席防疫專家佛奇的模式，特聘張上淳教授擔任行政院首席防疫顧問。

羅秉成15日在記者會宣布，行政院特別聘請中央流行疫情指揮中心專家會議召集人張上淳教授，擔任行政院首席防疫顧問，今後與新任衛福部長、防疫指揮官，共同出席行政院重要防疫會議。

關於張上淳升任行政院首席防疫顧問，羅秉成說明，張上淳在疫情期間召集專家會疫，對疫情變化提出各種專業建言，讓台灣在全球疫情蔓延下能夠在防疫工作與經濟發展間取得平衡。

羅秉成表示，經蘇院長與總統蔡英文商議後，決定比照美國白宮首席防疫專家佛奇（Anthony Fauci）的模式，特聘張上淳教授擔任行政院首席防疫顧問，並繼續兼任流行疫情指揮中心專家會議召集人，作為疫苗採購、接種、防疫管制措施、疫情發展研判等各項防疫方針與措施的最高顧問。

羅秉成說，蘇院長也期許張上淳教授以首席防疫顧問的專家角色，持續參與政府各項重要防疫會議，協助政府擬訂、調整防疫方針跟措施。