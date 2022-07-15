衛福部長跟指揮官不同人接手　政院：陳時中一人挑兩重擔不容易

記者詹宜庭／台北報導

行政院發言人羅秉成15日下午召開記者會，宣布薛瑞元政務次長升任衛福部長，原政務次長一職，由醫福會王必勝執行長升任，並指派其兼任指揮官。針對衛福部長跟指揮官不同人接，羅秉成表示，由於衛福部的工作及業務層面廣闊，涉及各項醫療衛生、防疫、社會照顧與社會保險等，工作繁重，「從這次人事規畫安排可以了解，陳時中部長兼任指揮官確實不容易，一人要挑兩個重擔。」

▲衛福部次長薛瑞元將接任部長。（圖／記者林敬旻攝）



衛福部長陳時中因參選台北市長辭去部長一職，行政院發言人羅秉成15日下午召開記者會，公布衛福部長與政務次長人選。經行政院長蘇貞昌規劃，由原任政務次長薛瑞元無縫接軌；政務次長則由王必勝執行長升任，並指派其兼任指揮官，「相信他們兩個人合作能讓指揮中心運作維持的很好。」

羅秉成說明，衛福部的工作及業務層面廣闊，涉及各項醫療衛生、防疫、社會照顧與社會保險等，「尤其是政院非常重視的長照與少子化的政策，這5年5個月來，陳時中部長都將相關工作推動的非常好，受國人肯定。他幾乎是夜以繼日，非常投入兩邊工作」，更強調，「從這次人事規畫安排可以了解，陳時中部長兼任指揮官確實不容易，一人要挑兩個重擔。」