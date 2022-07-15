4死殺手落網冷笑喊：我要報仇！但這2點疑雲重重　恐藏更大殺機

▲南投康建生技公司槍擊案4死，李嫌落網表示「我甘願了啦」，乖乖束手就擒。（圖／記者陳以昇攝）

記者蔡怡萍／綜合報導

南投草屯康建生物科技公司14日發生的槍擊命案，為離職員工李鴻淵闖入公司，對5人行刑式槍決轟頭，釀成4人死亡、創辦人賴敏男重傷。而根據法院判決書，李鴻淵2014年間曾與一名洪姓女課長發生糾紛，他曾狠喊「我要讓妳死！」，也傳出是因此事種下報復殺機。但可疑的是，這次震驚社會的槍擊案死者中，並沒有這名洪姓女課長，反而是與當年糾紛無關的賴敏男女兒與弟弟遭槍殺身亡，且距離官司已時隔8年，背後動機與理由更加疑點重重。

▲康建生技公司槍擊4死案，兇嫌被帶出還高喊「我要報仇、我有深仇大恨」 。（圖／記者陳以昇攝）



根據2014年的判決書，李鴻淵因與一名洪姓女課長長期因操作機器問題起爭執，李男還曾撂話，「過年後就會有一場好戲可看」，不久後便持鐵棍在公司外埋伏洪女，待洪女騎機車經過後，便猛力朝洪女頭部揮擊，口裡還不斷喊道，「我要讓妳死！」、「打死妳！」等。

李男事後遭到檢方依殺人未遂罪嫌起訴，法院開庭時，死者劉慶杉、張嘉綺以及重傷的賴敏男都曾出面作證，而說詞均對李男不利，雖然當年法院以罪證不足判李無罪，但也傳出李男疑似因此懷恨在心，而埋下報仇殺機。

▲南投康建生技公司槍擊案4死1傷，李嫌殘忍近距離「行刑式」爆頭第一現場。（圖／記者高堂堯翻攝）



此次槍擊命案5名受害者中，有2名死者加上重傷的賴敏男均是當時的證人，但值得關注的是，另外2名死者賴敏男的女兒賴彥予、弟弟賴鋕卿都與當年官司無關，但卻在此次遭到李鴻淵無情爆頭槍殺，反而是與李鬧上法院的洪姓女課長逃過一劫。

兇手李鴻淵今日下午落網時還對大批警力直呼「我甘願了啦」，步出躲藏的養生館後還對媒體高喊「我要報仇，我有深仇大恨，我是報仇殺人的」，表示殺害了前公司長官同事他積怨已報、甘願被捕。但檢視判決書後，既然李鴻淵心中有不惜殺人也要宣洩的深仇大恨，為何沒有直接找上看似仇恨最深的女課長，並且等了8年才痛下殺手？關於是否還有更大的動機與背景、種種可疑之處仍有待後續抽絲剝繭釐清，才能水落石出。