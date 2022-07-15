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旅日作家許旭蓮新作《春之夢》　獲神奈川縣立歷史博物館收藏

▲旅日作家許旭蓮新作《春之夢》，是一部以太平洋戰爭、二二八歷史為藍圖的跨台日、跨時代的愛情小說，台南市長黃偉哲祝賀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲旅日作家許旭蓮新作《春之夢》，是一部以太平洋戰爭、二二八歷史為藍圖的跨台日、跨時代的愛情小說，台南市長黃偉哲祝賀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

旅日作家許旭蓮新作《春之夢》，是一部以太平洋戰爭、二二八歷史為藍圖的跨台日、跨時代的愛情小說，因藴含台日兩國深厚的歷史情緣，榮獲神奈川縣立歷史博物館永久收藏。

此書於2021年3月在日本出版日文版，出版後多次榮登日本橫浜百年書店有隣堂本店暢銷書榜第1名。當年9月獲得日本全國新聞社出版協議會「文藝創作部門」最優秀獎。得奬後神奈川新聞報紙上大大的登載著《春之夢》是「日本統治台灣到戰後的時代繪卷」是一部有價值的小説。11月獲得神奈川新聞社出版書籍的首獎。

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40年前赴日深造、曾任小學到大學教師的許旭蓮，因為住在橫濱中華街，基於對中華街與台南出生地的摯愛，她都以中華街及台南為背景，將自己思鄉情懷抒發在文字上，她的前一部小說《異域紅塵》也是以這兩地為背景所創作的小說。此書於2019年入選台灣文化部的推薦劇本書。

此次新作《春之夢》中文版2022年6月21日盛意給予出版。內容是描寫日據時代的愛情故事。也是以橫濱中華街和台南為背景，內容描述當時台灣人和日本的關係，以及台灣和日本兩國的歷史情緣，是許旭蓮花費15年的時間寫出來的作品。為了寫這本書她拜訪很多經歷日治時代的長輩，及橫浜中華街的老華僑，也收集很多資料、看了很多史實而寫成的。日文版出版時，很多日本讀者都非常感動。許旭蓮因為有兩位有過戰爭經驗的長輩們口述及留下的資料並以技巧的文學創作手法，去設定有戰爭背景的愛情故事，使讀者覺得好像是作者自己親身經歷一般，也令讀者彷佛回到昔日。大家備受感動也深深體會到戰爭的悲慘，賺了讀者不少的眼淚，是讓人熱淚盈眶的一部小說。

為《春之夢》中文版寫「推薦序」的有名文學譯者賴明珠老師在「推薦序」裡最後提到，希望不久之後也能看到春之夢拍成影劇。

▲旅日作家許旭蓮新作《春之夢》，是一部以太平洋戰爭、二二八歷史為藍圖的跨台日、跨時代的愛情小說，台南市長黃偉哲祝賀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

《春之夢》描述台灣日治時代的昭和初期，一位出生後不久，台灣雙親相繼過世，在橫濱被一對日本人夫妻收養，在她讀師範學校時，認識從台南赴日學醫的留學生，兩人墜入戀愛的漩渦。突然男主角因家鄉親人出事必須暫時返台，因戰局惡化他們失去聯絡。1945年日本戰敗了，但男主角仍然行蹤不明。命運的作弄，30年後他們在台南相會，想重新拾回年輕時被戰爭奪走的幸福，然而現在和過去交錯在一起。他們所選擇的幸福形式是讓讀者意想不到的，故事曲折令人感傷。

長年住在日本的許旭蓮於2019年進駐台南文學創作基地「南寧文学家」，把台南的特色化為《春之夢》的內涵養分，她在台時發現台南充滿藝術氣息，美術館林立，小巷裡創意咖啡館令人流連。許旭蓮説：「台南本是文化古都，現在又有很多美術館、有台灣文學館，這是我去日本之前沒有的。文學能提升文化的素質，期待台南也能發展成文學之城。」

《春之夢》內容裡介紹台南是以美食聞名的文化古都，而且也有濃濃的人情味。此書除了在台灣出版以外，美國、香港、馬來西亞等的網路中文書店都可以購買到，希望能從此書裡，吸引各地的讀者來台南一窺究竟。

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