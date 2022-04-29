【廣編】迷你大同電鍋盒玩5月登場　全台限量收藏

▲迷你大同電鍋盒玩5月登場。

圖、文／大同提供

瞄準喜愛文青小物及模型收藏的玩家，以及對台灣文物有高度忠誠的粉絲們，大同公司與日本玩具公司 Kenelephant合作推出的迷你大同電鍋盒玩將於5/1(日)正式於全台大同3C直營門市及e同購開放限量換購/加購。有興趣的消費者可於5/1(日)-5/31(二)於全台大同3C直營門市或於e同購參與活動換購/加購而得，全台數量有限，銷售完畢活動提前截止。

等比微型迷你電鍋與配件、隱藏版LUCKY ITEM迷你肉包 融化你的小小世界

迷你大同電鍋盒玩全系列共有6款，包括台灣版2款經典色(紅、綠)及日本版4款顏色(綠、白、黃、水藍)，每盒盒玩內皆附有大同電鍋本體，與內鍋、內鍋蓋、蒸盤、量杯，跟飯勺，所有內容物等比微型縮放。除此外每盒盒玩皆附有由日文及繁體中文編輯的迷你電鍋料理食譜書乙本，另還有“隨機“附送隱藏版LUCKY ITEM迷你肉包，整組神還原台灣人歷久不衰的廚房神器。

迷你大同電鍋盒玩Get全攻略

迷你大同電鍋盒玩5月登場，可透過以下活動獲得：

會員搶先抽：大同會員獨享搶先好康，即日起-5/15(日)，每日登入大同同樂會APP可享一次迷你大同電鍋盒玩抽獎機會，同期間於全台大同3C直營門市/e同購消費，每筆消費可再加碼一次抽獎機會。首次下載大同同樂會APP還可以獲得100元折價券乙張。

