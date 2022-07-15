台灣槍殺爆頭4大命案！陳進興硬上她「矇眼射腦」、弟弟槍決2親哥

▲南投槍殺案，第一現場為農場資材室，2死者遭上銬槍殺。（圖／記者唐詠絮攝）



網搜小組／劉維榛報導

南投草屯康建生技公司14日發生恐怖槍擊，4人遭行刑式槍決，而81歲賴姓創辦人頭部中彈送醫。回顧台灣重大命案中，有四起爆頭槍殺震驚社會，本命案被視為「劉邦友血案翻版」，還有方保芳診所3死，其中護理師遭陳進興性侵後槍殺；耕讀園槍擊3命案，以及美福家變「弟弟行刑槍決2位親哥」。

1996年｜劉邦友血案

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▲前桃園縣長劉邦友官邸血案現場，目前已成為桃園市警局警政大樓。（圖／記者沈繼昌攝）



昨日南投草屯康建生技公司槍殺案，由於5人皆遭到行刑式槍決，其中2人甚至遭到上銬，慘死農資室中，而槍手行凶後迅速騎車逃離現場，手段殘忍加上行動迅速，手法宛如26年前震驚全國的劉邦友血案。

前桃園縣長劉邦友血案，釀官邸8死1重傷悲劇，是台灣犯罪史上最駭人聽聞屠殺案，至今未破更成治安最黑暗一頁，事件回到1996年，2名身穿雨衣的男子在清晨闖入時任桃園縣長劉邦友的官邸，並將劉邦友、機要祕書徐春國、司機劉邦明、2名警衛劉明吉與劉邦亮、幫傭劉如梅、衛生局技士張桃妹、議員莊順興以及鄧文昌押進警衛室，在狹小的2坪大空間內，朝頭部行刑式槍決9人。

9人當中唯獨鄧文昌經急救後活了下來，但他的腦部嚴重受創，導致記憶受損無法作證，2名槍手至今仍逍遙法外。

▲劉邦友血案2000萬元懸賞專刊，照片內嫌犯為「老三」，但至今尚未尋獲。（圖／ETtoday資料照）

1997年｜方保芳外科診所命案

▲方保芳曾擔任美容醫學醫學會理事長，在業界相當知名。（圖／翻攝自網路）

1997年白曉燕命案轟動一時，同年10月，殺人淫魔陳進興逃亡時，與同夥高天民想要「整容換臉」，闖入台北市方保芳整形外科診所，甚至在整形手術結束後，以行刑式槍殺醫生、醫生娘與護理師。人神共憤的是，護理師當時生理期被硬上，陳進興洩慾後直接從她後腦杓開槍。

當時清潔婦按照慣例進入診間內打掃，驚見53歲醫師娘張昌碧躺在手術台下，不僅眼口被矇住，雙腳也被黃色膠帶給綁住，鮮血從她眉心的黑洞中湧出。

鑑識人員勘驗時發現方保芳醫師同樣被矇眼，就坐在馬桶上，也是眉心一槍斃命，手上戴著的手術用手套上面也有血跡；而護理師則是身體蜷曲在隔壁的沐浴間內，眼睛也被矇了起來，但奇怪的是雙腳與其他兩名死者不同，並沒有遭到綑綁，這讓專案小組起了疑心。

▲淫魔陳進興逃亡期間接連入侵民宅性侵女性，至少有19人受害。（圖／達志影像／美聯社）

在驗屍時，法醫見護理師與醫師娘衣著完整，且內褲內有衛生棉明顯月經來，初步研判死者沒有遭到性侵，加上法醫當時趕著要去驗其他案件，原本此案的相驗打算就此結束；但率領台北市警局鑑識團隊參與本案鑑識的「阿善師」謝松善見狀，擔心百密會有一疏，隨即上前與法醫溝通，並在檢察官首肯下代為採驗，果然棉棒送驗後在衛生棉、外陰及大腿處都有採集到精液，推斷是兇手性侵護理師後所留下。

好色，是陳進興的天性。逃亡期間為了滿足性衝動，加上陳進興過往的竊盜犯罪背景，他接連犯下持槍侵入民宅性侵女子案件，甚至會在被害人的家人、丈夫前對其施暴，並恐嚇不得報案，不然「我會回來找妳」。警方最後統計陳進興至少犯下19件性侵案，年齡從13歲到60都歲都有，許多被害人怕被報復都不敢報案，實際數字恐遠高於19人。

當時警方共接獲高達10多件件雷同的性侵報案，留下的精液DNA採樣都指向是同一人，卻苦不知究竟是何人所為，直到一位女學生也慘遭蹂躪，遇害期間她惡狠狠地盯著對方看，惡狼犯案完竟撂下狠話「我就叫陳進興」，這才串起所有線索，經比對包含遭槍擊護理師下體的精液DNA都是陳進興所留下的，這也更加深了白案專案小組要加速破案的決心。

2004年｜台中耕讀園槍擊命案

2004年11月，林明樺與紀俊毅、李嘉軒和同夥在台中耕讀園與討債公司談判不成，開槍殺害3人，另外還有兩人重傷；林嫌等人逃亡期間不斷涉及綁架籌錢，2005年6月綁架大甲鎮瀾宮副董事長鄭銘坤，同年11月又綁架嘉義縣布袋鎮台商蔡明福勒贖3億元。

後來李嘉軒和另一名同夥黃博廷在新北市三芝淺水灣和警方發生槍戰落網；而紀俊毅則是和林明樺準備要偷渡時，在基隆八斗子漁港被警方埋伏逮捕。

身揹3條人命，紀俊毅被檢方求處3個死刑，在押期間與盧姓女友在看守所完成終身大事，證婚人是林明樺的前妻。盧姓女子完婚後成了紀太太，還是必須在監獄外癡心等待，最後依舊換來心碎。

經過一審判決，紀俊毅、李嘉軒僅因細故就開槍殺害3人，心態凶殘、手段殘酷；又犯下兩起擄人勒贖案，且逃亡期間擁槍自重，泯滅天良，難以寬恕，判處兩人各1個死刑、1個無期徒刑，合併應執行死刑。

當時聆聽判決的李嘉軒曾露出短暫的笑容，狀似輕鬆，紀俊毅則是面無表情，兩人不服判決提起上訴，從一審到更二審均判兩人死刑，最高法院在100年4月20日仍判兩人死刑確定。

2015｜美福集團「弟弟行刑槍決2親哥」



▲為錢傷了感情，美福黃家弟殺兄3人喪命。（圖／資料照）



這起豪門手足相殘槍殺案，發生於2015年11月，號稱資產上百億，在台北市擁有超過萬坪土地，和美福企業等知名食品公司的美麗華集團黃氏家族，發生親弟開槍殺兄，造成3死慘劇。

排行老三的美福董事長黃明仁，當日早上10點跟其他兄弟在公司總部7樓召開例行會議，會議一結束，老四黃明德為了錢當場和二哥黃明煌、黃明仁吵了起來，接著拿出預藏的制式手槍朝二哥頭部開了一槍，黃明仁想上前制止，也被黃明德朝頸部連開2槍，再往右上臂開了一槍。

警方獲報後趕到現場，黃明德先是跑到一旁的窗戶與現場員警對峙，僵持不下，隨後跑到頂樓陽台飲彈自殺，身體向後墜落到一樓，兄弟3人送醫後宣告不治。

第一時間趕赴血案現場，內湖警局文德派出所副所長姚志毅回憶，當時在7樓空中花園旁的電梯先碰到老五，對方神態緊張、催促他「快點快點」，他趕緊帶著2名員警衝到會議室。

只見地板血跡斑斑、場面相當混亂，黃家老二、老三渾身是血，側躺在會議桌旁，一抬頭看到老四黃明德面無表情，已經爬出落地窗外站在窗台上，拿著手槍抵住自己的下巴，情況危急，姚志毅好幾次大喊「不要這樣！槍放下來！」對方不為所動，人命寶貴，他緊張得差點要下跪，但黃明德似乎死意堅決，不到10秒時間便飲彈墜樓。