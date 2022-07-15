槍擊4死「陳屍位置圖」曝光！嫌犯二段式行兇　槍槍轟頭要命

記者高堂堯、莊智勝／南投報導

南投縣草屯鎮康建生技公司昨(14日)下午傳出槍擊命案，一名槍手闖入公司，對5人行刑式槍決轟頭，一人一槍、手法乾淨俐落，短短時間即奪走4人性命，僅有81歲的老董賴敏男倖存，但賴頭部重傷，目前仍在加護病房中，尚未脫險。警方調查，全案有2個現場，4名死者分別陳屍在農場資材室、及公司1樓大會客室中。

警方調查，槍手身形高大精壯，身高約180公分，昨下午埋伏許久後趁著下班時間闖入公司後，接連將賴敏男、賴敏男胞弟賴鋕卿、課長劉慶杉、賴敏男女兒賴彥予、及女主任張嘉綺「行刑式槍決」，一人一槍、手法十分乾淨俐落，5人均頭部中彈，僅有賴敏男存活，但傷勢相當嚴重，目前仍在醫院觀察，尚未脫離險境。

▲死者陳屍位置圖。（圖／ETtoday製）

據悉，全案有2個現場，第一現場為農場資材室，槍手先將賴鋕卿、劉慶杉2人押入資材室中，以手銬將2人反手銬住，接著手持裝有消音器手槍，朝2人頭部「一人一槍」；行兇後嫌犯接著從容前往公司，趁著下班門禁較鬆，直接入內詢問「賴博士在哪？」並闖入1樓大會客室朝著賴敏男、張嘉綺開槍，而賴彥予則在距離會客室約3公尺外的小房間中槍，5人均是頭部中彈，警方到場時發現4人已經明顯死亡，僅有賴敏男倖存。

目前警方掌握，多年前與洪姓女課長有嫌隙的李姓前員工涉有重嫌，雙方曾對簿公堂，此次遭槍殺的賴敏男、賴鋕卿、劉慶彬還曾出庭當過證人，不排除是尋仇槍殺。目前警方已經掌握其行蹤，正全力追緝中。

▼農場與生技公司有一段距離，嫌犯先在農場資材室槍殺2人後，轉往公司大會客室行兇。（圖／翻攝Google Maps）

▲第一現場農場資材室拉起封鎖線。（圖／記者唐詠絮攝）