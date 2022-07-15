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社會 社會焦點 保障人權

牛樟芝之父傷勢曝！搶命5小時取出彈頭　頭骨震碎一關鍵倖存

記者鄧木卿、黃資真／台中報導

南投康建生技公司14日晚間發生槍擊案，一名槍手闖入對5人行刑式槍殺，造成4死1重傷，其中公司創辦人賴敏男是唯一重傷送醫者。深夜緊急送到台中榮民總醫院進行手術，直到凌晨3點30分經過5小時手術結束，在加護病房觀察中。稍早院方說明賴敏男傷勢，子彈從左耳後穿過頭骨，卡在腦部肌肉中，所幸子彈未完全進入腦部，幸運撿回一命。但賴敏男目前仍未脫離險境，還需要觀察一、兩週。

▲▼台灣牛樟芝之父、康建生技公司創辦人賴敏男。（圖／翻攝自臉書）翻攝自粉專「花花世界」https://www.facebook.com/camelliasworld/?ref=page_internal

▲南投槍擊案4死，唯一倖存者為康建生技公司創辦人賴敏男，目前在加護病房觀察中。（圖／翻攝自臉書）

李政鴻副院長說明，昨天經醫師團隊評估後，於晚間10點30分替賴敏男進行手術，歷經4個鐘頭的大工程後，於凌晨3點30分結束手術。

▲▼南投4死槍擊案，台中榮民總醫院李政鴻副院長、黃愉芬神外主治醫師說明。（圖／記者鄧木卿攝）

▲台中榮民總醫院李政鴻副院長（左）、黃愉芬神外主治醫師說明患者傷勢。（圖／記者鄧木卿攝）

主治醫師黃愉芬表示，子彈是從賴敏男左耳後穿過頭骨，把頭骨震碎，造成嚴重腦出血，但子彈沒有完全進到腦部，卡在肌肉裡面，最後順利將子彈、碎裂的骨頭取出，主要傷勢都是在頭部。

不過，賴敏男尚未脫離危險期，後續可能會出現水腦、腦震盪等後遺症，但一切皆要觀察一、兩週後才能確認恢復情況如何。

此外，賴敏男曾一度傳出快篩陽性確診，院方因此選在負壓手術房進行手術，最後PCR結果為陰性，但這幾天會再確認是否有染疫的情形。

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