行刑式槍決奪4命！　高大成曝兇手「絕殺計畫」：人還在台灣

記者游瓊華、黃資真／南投報導

南投康建生技公司昨（14）日發生4死槍擊恐怖命案，唯一倖存者創辦人賴敏男重傷在加護病房觀察中。法醫高大成認為兇嫌是仿造26年前劉邦友血案，主要有3種犯案動機，他研判兇嫌應該還在台灣，潛逃出境機率不大。

檢警初步調查，犯嫌疑似是使用裝有消音器的手槍射殺5人，其中賴敏男的弟弟、園藝科長劉慶杉在廁所內被反銬、頭部中彈身亡；賴姓創辦人的女兒賴彥予、行政主任兼會計張嘉綺則是陳屍辦公室內，倖存者賴敏男子彈卡在腦部肌肉，幸運撿回一命

高大成認為，兇嫌不是職業殺手，就是認識已久的人所研擬的殺人計畫，準備要殺2個人以上，才會帶滅音器跟手銬！」另外，兇嫌趁下班時間長驅直入公司，沒有「帶路人」顯然已觀察、計畫許久，或是對公司相當熟悉。

▲兇嫌偷走被他殺害的課長機車後騎車逃亡 。（圖／記者陳以昇翻攝）

高大成也提到，因為從頸部可以推測年齡，所以兇嫌刻意戴帽子、脖圍，要避開讓人辨識年紀，但他從眼部觀察，兇嫌應年約60歲左右，「推斷回去，當年劉邦友血案發生時，兇嫌才30多歲，所以仿造劉案的機會很高！」

針對兇嫌犯案動機為何？高大成推測有三種：一是尋仇、二是家族財產問題、三是外傳大陸交貨糾紛。不過高大成研判兇嫌人應該還在台灣，潛逃出境機率不大，「疫情緣故，邊界守的太嚴，依照警方的辦案速度，相信很快就能破案！」

至於槍擊案唯一倖存者，重傷昏迷的老董賴敏男，高大成透露，99%跟劉邦友血案唯一倖存者一樣，即使恢復，也無法有記憶或言語表達能力。

▲命案唯一倖存者為康建生技公司創辦人賴敏男，凌晨結束手術後仍在危險期。（圖／翻攝自臉書）

回顧1996年發生在桃園的劉邦友血案，當時2名身穿雨衣的男子在清晨闖入時任桃園縣長劉邦友的官邸，並將劉邦友、機要祕書、司機、2名警衛、幫傭、衛生局技士、議員莊順興以及鄧文昌押進警衛室，在狹小的2坪大空間內，朝頭部行刑式槍決9人。9人當中只有鄧文昌經急救後活了下來，但他的腦部嚴重受創，導致記憶受損無法作證，2名槍手至今仍逍遙法外。

▲法醫高大成認為南投槍案嫌犯尚未潛逃出境。（資料照／記者白珈陽攝）