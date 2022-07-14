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日本新增確診激增　東京疫情警戒升至最高級

▲▼日本疫情,東京疫情,東京街頭,日本街頭,涉谷。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本將疫情警戒，升至最高級別。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

日本政府今天警告，新一波COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情似乎正迅速蔓延，敦促民眾在即將到來的週末連假和暑假特別留意。東京時隔近3個月，首次把警戒級別升至最高級。

東京昨天新增1萬6878例確診，創下2月以來新高；日本近期COVID-19確診病例激增，全國單日確診突破9萬例，寫下今年初來最高紀錄。東京今天新增1萬6662例確診。

日本首相岸田文雄今天召開記者會表示，需要將疫情警戒級別調至最高等級。

他說：「病毒正在全國和全年齡層當中傳播。」他敦促民眾接種加強劑，尤其是20多歲和30多歲接種率落後族群。

岸田表示，其他加強措施包括向更多人提供第4劑疫苗，並在火車站和機場設立免費篩檢站。

但他也說，由於重症和病歿人數仍很低，現階段不考慮限制行動。

東京今天召開疫情會議，將疫情警戒級別提升到最高等級，是4月21日以來，東京近3個月來首次進入最高警戒級別。

防疫專家先前表示，日本疫情擴大主因有兩個，一個是Omicron亞型變異株BA.5的擴散，另一個是疫苗保護力開始下降。BA.5目前占新增確診病例的一半以上。

東京都知事小池百合子稍早在會議上表示：「明天將召開會議…決定今年夏季將採取的措施。」她並表示，會議將權衡專家意見和全國趨勢。

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